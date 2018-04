El “método” Sharp y la agresión a Venezuela, a propósito de Nicaragua.

Telegra.ph, 23 de abril de 2018.

Las guerras no convencionales son igual que un virus o un cáncer: no se ven los síntomas sino hasta que esta muy avanzada, parecen no ser tal porque no hay soldados, tanques ni aviones, pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases.

Hoy en día el pueblo nicaragüense enfrenta una agresión imperialista que se ha perfeccionado con laa revoluciones de colores, primaveras y las guarimbas, hoyben Nicaragua no solo vemos la convergencia de tácticas, técnicas y armas aplicadas por el terrorismo fascista en Venezuela, sino que muy probablemente “asesores” mercenarios de éste último país actúen en tierra sandinista, para algunos que el imperialismo ataque Managua puede tener dos implicaciones mínimas, agredir intereses chinos y generar una distracción que desenfoque la atencion en las próximas elecciones en Venezuela y ocultar el escalamiento que se tiene preparado. Todo esto es por lo que consideramos debemos compartir el siguiente análisis como expresion de solidaridad con los compañeros sandinistas y un aporte para la comprensión de la amenaza que se cierne sobre ellos. El método del Instituto Albert Einstein para la resistencia No-Violenta en contra de regímenes autoritarios, del “intelectual” Gene Sharp fue exitosamente aplicado en Kirguistan, Georgia, Ucrania y se intentó sin éxito en oriente medio —“primaveras árabes”—. Sucede que muchos defensores del proceso bolivariano han señalado que éste método se aplica para tumbar al Gobierno y poder reinstalar el orden elitesco y meritocrático lumpen-burgués, para nosotros es un error pensar así y resulta urgente superar esta equivocación.