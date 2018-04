1º de Mayo, Cuba caminando. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, …

Ramón Pedregal Casanova. FAI, 25 de abril de 2018.

“La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos no están apenas garantizados, o no lo están en absoluto, contra la más extrema penuria. Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más innecesario. Debe eliminarse, y puede eliminarse. Es posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales diferencias de clase y en el que -tal vez después de un breve periodo de transición, acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente-, mediante el aprovechamiento y el desarrollo con arreglo a un plan de las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad e imponiendo el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores, de los medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales. Que los obreros van estando cada vez más resueltos a conquistar, luchando, este nuevo orden social, lo patentizarán, en ambos lados del Océano, el día de mañana, 1 de mayo.”

Del Prólogo de Engels (30 Abril 1891) al libro “Trabajo asalariado y capital”, de C. Marx.

En Savar, Dacca, capital de Bangladesh, el 24 de Abril de 2013, se hundió la fábrica textil Rana Plaza y murieron más de 1.100 obreras y obreros. Las multinacionales Mango, H&M, Carrefour, Inditex, Walmart, y otros explotadores responsables de aquel crimen siguen vendiendo “moda” sobre la clase obrera que aquel día perdió la vida. A la entrada de la fábrica se aglomeraban las obreras y obreros negándose a entrar viendo las enormes grietas que aparecían en los muros del edificio. Los capataces y los directivos lanzando todo tipo de amenazas consiguieron hacer que entrasen, y la fábrica se hundió para resultar su tumba.