Objetivo imperial: dar continuidad a la guerra en Siria en busca de la dominación de Oriente Medio.

Ramón Pedregal Casanova, 21 de abril de 2018.

Ante el resquebrajamiento del poder global de EEUU, ahora que se encuentra frente a frente con los países que cuestionan su unipolaridad imperial, se pone sobre la mesa el futuro del mundo tal y como lo hemos conocido.

Desde la década de los años 70 las crisis capitalistas se vienen sucediendo y agudizando, y si en los años 90 la caída de la URSS dio al imperio estadounidense una ventaja con la que avanzar sobre el terreno político, militar y económico en el mundo, hoy, su competitividad ha encallado en una de sus grandes crisis, y ha optado por una amenaza constante de emprender una 3ª Guerra Mundial sobre territorio de Oriente Medio, empezando por Siria.

La derrota de sus ejércitos mercenarios, ISIS y demás, le ha llevado a un callejón sin salida, por lo que se ha dispuesto a mantener el área en una permanente destrucción, hasta decidir su intervención directa, siempre bajo la presión del lobby sionista dueño del ente de ocupación israelí en Palestina, ente de una importancia capital en el engranaje militar industrial estadounidense.

En la zona no han podido disponer de ningún Estado amigo que directamente emplee su ejército en la guerra contra Siria, y las alianzas de apoyo han disminuido de 100 países a menos de 10, así lo declaraba el embajador de Siria en España en una entrevista:

P.- ¿Por qué los gobiernos vinculados a Estados Unidos han optado por apartarse de su retórica belicista? ¿se apartan de la guerra, respetan la unidad y el Estado de la República Siria o hay otra intención?

Respecto a esa cuestión que Vd. señala, creo que esos países han empezado a cambiar su posición y nosotros creemos que es porque han descubierto las mentiras de los Estados Unidos. Quiere recordar que hace unos cuantos años, la que era entonces la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice dijo que lo que había que hacer con la región de Oriente Próximo y Medio era provocar un caos constructivo. La verdad es que lo que ha habido, más que un caos constructivo ha sido un caos destructivo y algunos de esos países que venían apoyando a los Estados Unidos en la crisis Siria y otras situaciones se han sentido engañados, han visto que eso que se les dijo no era así. Han visto que esos eslóganes que planteó Estados Unidos para realizar una intervención en Siria, los que ya mencioné al principio: democracia, respeto a los derechos humanos, libertad… no eran más que pretextos para que Estados Unidos pudiera hacer avanzar su agenda en Siria y en la región: su agenda económica, su agenda política, su agenda militar. Después de todo este tiempo, ha habido una serie de países que se han dado cuenta de que esto no era así, de que lo que les había dicho Estado Unidos no era cierto y, como no quieren participar en una guerra sucia, en este caso en contra de Sira, están modificando su posición. Al principio de la crisis, como un ejemplo de cómo ha cambiado la situación, se creó un llamado grupo de “amigos de Siria” en el cual participaban más de 100 países, hoy en día apenas participan 10 y a muchos de los que ahora participan no se les oye hablar nada tampoco en contra de Siria. Creo que eso es consecuencia de que muchos países se han dado cuenta de los trucos, de los engaños planteados por los Estados Unidos en esta situación, y obviamente, no quieren seguir cooperando con ese engaño.

Su intervención directa en apoyo de los mercenarios que les sirven, ha dejado ver al mundo el peligro que representan el imperio estadounidense y los antiguos imperios Inglaterra y Francia que aspiran a disponer, como en tiempos pasados, de las riquezas de la zona.

En medio de la escalada militar se encuentra la ocupación sionista de Palestina. El pueblo palestino empujado a su reclusión en territorios que se asemejan a las reservas indias, reclama sus derechos desde la Franja de Gaza y desde Cisjordania. En el caso de Gaza, su pueblo es protagonista estos días de grandes movilizaciones en las que los sionistas causan decenas de muertos y miles de heridos, y es que Gaza es una cárcel de la que los sionistas les impiden salir. El ente israelí ha desplazado allí a más del 70% de los casi 2.000.000 de personas que hoy están encerradas, no pueden comerciar, no pueden recibir ayuda, el 95% del agua esta contaminada, no es agua potable, tienen 4 horas de luz eléctrica para colegios, hospitales, viviendas, … El ejército sionista ha sometido todo en Gaza a sus bombardeos en tres guerras durante los últimos años, para continuar en los intermedios bajo una continua agresión militar que impide a la población prisionera todo desarrollo y cualquier reparación. Véanse las imágenes obtenidas desde el 30 de Marzo, en manifestaciones pacíficas frente a la frontera, durante las que los gazatíes reclaman su derecho a volver a su tierra y sus casas. Aun quedándose a 200 metros de la valla de separación puesta por los sionistas los mercenarios les disparan con intención de matar. Por esa acción criminal los mercenarios sionistas reciben felicitaciones públicas y medallas de los responsables del régimen dictatorial del ente.

El escenario que pretende imponer el imperio estadounidense y sus aliados a las antiguas colonias de Oriente Medio iba en el mismo camino, (https://www.youtube.com/watch?v=3HZ9FZdblrM) la destrucción sistemática, el sometimiento de la población al imperio, el robo de sus riquezas tal y como lo han estado haciendo durante el tiempo que han ocupado territorio por medio de las bandas terroristas a las que entrenaban, armaban y dirigían. https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/21535/wesley-clark-aliados-de-eeuu-crearon-a-eiil-contra-hezbola-e-iran Pero finalmente han perdido, Siria es el primer sitio en el que se han encontrado con una fuerza militar equivalente y que los ha repelido y los ha vencido, una fuerza militar que ha combatido su terrorismo encuadrado en ejércitos interpuestos, una fuerza militar que además les ha frenado en su intento de avance para cercar a Rusia y China, potencias que van a acabar con la unipolaridad imperial y sus aliados.

El sábado13, saltándose toda legalidad internacional, mostrándose ante el mundo como lo que son, bombardearon. En estos momentos ya sólo les queda Israel como fuerza en la zona, aun manteniendo acuerdos secretos con Arabia Saudí, alimentador del terrorismo que, con armamento de EEUU y España, hace la guerra a Yemen con el mismo fin de imponer un gobierno servil. EEUU-Israel también busca con sus aliados el cerco y asalto a Irán, otro país a derribar según los planes relatados por el general de la dictadura mundial estadounidense Wesley Clark.

Al lado de lo expuesto no debemos olvidar las relaciones de Rusia con Israel y con Turquía, otra mesa de la que puede salir un acuerdo sobre Siria, debido a la línea de intereses que marca cada uno de los asistentes en la zona. En este escenario se observa que Rusia tolera a Israel, comercia, intercambia, negocia, mientras Turquía y Siria no lo aceptan. Pero además entre Turquía y Siria hay un fuerte enfrentamiento por el dominio del territorio kurdo, desde el que los kurdos han combatido socorridos por EEUU y, parece que, ahora ante el avance turco se disuelven en el ejército sirio. En medio de éste mapa político los imperialistas han sembrado un motivo para justificar su intervención directa: acusan a Siria de usar armas químicas en Duma, sin pruebas de ningún tipo y con la misma población de Duma negándolo. Además de negarlo la población de Duma, también los laboratorios suizos que han investigado sobre el envenenamiento de Skripal y declaran la falta de evidencias, y hasta ha sido manifestado esto último por el Departamento de Estado estadounidense, que despreciando toda la legalidad internacional se lanza a la destrucción de Siria otra vez más y ahora de forma directa. El Derecho democrático Internacional no significa nada para ellos, no les detiene, y su aliada, la monarquía inglesa por medio de Theresa May, presiona para que se intervenga, porque también busca una posición que más adelante le permita hacerse con un bocado en el reparto que ansían de las riquezas de la zona, pues antes fue colonia suya y quiere hacerse con sus riquezas con las que creció como imperio.

El régimen estadounidense, amenazando con la mayor destrucción nunca conocida, ha bombardeado, ha disparado desde España, lo que hace a su régimen monárquico acompañante servil de toda la ilegalidad imperial, y de la misma forma la ilegalidad española, que rompe sus mismas normas al decidir su gobierno entrar en la guerra. Y el tercer participante directo en el bombardeo es el gobierno francés, también antiguo imperio colonial en Oriente Medio, que a la espera del botín se han dispuesto a seguir el mandato israelí. El ente israelí apéndice de EEUU, en días anteriores ya había bombardeado Siria con aviones sin identificar. Son los cuatro jinetes del apocalipsis.

Inventan la historia porque tienen una buena experiencia: hace 15 años arrasaron Afganistán culpando a Bin Laden, al que habían armado ellos mismos, y en Afganistán siguen, de la misma forma arrasaron Iraq con la mentira de que Sadam Huseim poseía armas de destrucción masiva, y la mentira se descubrió y no les ha causado ningún problema. Por eso mismo pueden inventar más y más ataques químicos con los que justificar su agresión a Siria en busca de Irán, y si no tienen más remedio debido al fracaso de sus terroristas, o ven la ocasión, intervendrán poniendo su pie en la tierra. https://www.rebelion.org/noticia.php?id=240293

Para llegar a esto la dinámica interior de EEUU ha redoblado su impostura con la elección de Trump. Con semejante personaje los equipos estadounidenses han ido introduciendo a los sectores más ultraderechistas en su régimen imperial, queriendo darse una forma de aprobación seudo legal que no pusiese cortapisas a su mayor violencia, lo que ellos mismos reconocen necesitar para mantenerse como imperio en medio de su decadencia. Así lo han venido declarando en sucesivas ocasiones desde anteriores gobiernos. Ese es el motivo para que John Bolton, un nazi declarado, corrupto condenado, vuelva a formar parte del régimen gobernante impulsado por las élites financeras, militares y económicas, y se le sitúe en el puesto de mando para dirigir la guerra.

John Bolton es partidario de las guerras preventivas a cualquier escala, habla de bombardear Irán, bombardear Corea, y acabar con la ONU ya que el Derecho que de ahí emanan todos los países del mundo, excepto los participantes con el imperio en la agresión permanente, no les resulta favorable. Bolton, Pence, Haley, Trump,… se declaran contrarios al Derecho Internacional y a las Instituciones Internacionales. Y, en este escenario, Boltón es el Secretario de Defensa, el que dicta su mandato a las mayores fuerzas militares del mundo.

El panorama internacional se ha convertido en una incógnita que puede tener consecuencias enormemente peligrosas que apuntan a la destrucción total del mundo actual. El imperio estadounidense quiere dominarlo todo y así mantenerse robando al mundo, y las antiguas potencias imperiales también quieren su pedazo en ese nuevo reparto.

En medio de semejante panorama, ¿qué papel juegan los medios informativos?. Escondidos en la primera trinchera del imperio, porque ese es su amo, dan la batalla con todas sus armas de desorientación masiva, tratando de colocar entre la gente del pueblo la idea de que hay un enemigo lejano y desconocido en Oriente Medio, un enemigo peligroso, al que previamente se le fabrica una historia negra y la venden periódico a periódico, con el fin de colocarla en el centro de nuestra mira y una vez ahí poderlo derrotar o destruir, oscureciendo la dictadura de sus amos, las ilegalidades y el genocidio y los crímenes de guerra. Su contínua tergiversación de la verdad, que también es participación en ese crimen, hace que nos preguntemos:¿cómo frenar y vencer a esa primera línea de ataque imperialista?. Las fuerzas populares antiimperialistas tienen que levantar su voz y extenderla hasta conseguir una participación masiva en la negación de la guerra.

No podemos olvidar, bajo ningún concepto, que la situación política es de una complejidad enorme, y por eso debe tenerse claro quien es el enemigo: es preciso que se comprenda lo que los imperialistas intentan llevar a cabo en estos momentos.

Para que tal objetivo pueda realizarse hay que argumentar con detalle las causas y los intereses que se ocultan bajo el manto de esta guerra del grupo estadounidense. En ese sentido hay que desarrollar urgentemente la denuncia de ese ejercito interpuesto que es su prensa de gran alcance, que con su bombardeo desinformativo, otra arma imperial de destrucción masiva, aplastan, confunden, disuelven, toda explicación objetiva de la gente sencilla.

Nuestra voz es una buena herramienta contra la guerra imperial que pretende el dominio o la destrucción de Oriente Medio.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.