De su director, Pablo Bohórquez, hemos recibido el siguiente mensaje:

Queridos Compañeros

Como cooperante y activista desde hace más de 30 años, me he indignado por la guerra de Siria y la venta de armas por parte de España (séptimo productor de armas del mundo) a Arabia Saudi, por eso me he querido sumar a vuestra labor pacifista y en favor de los derechos humanos.

Tras casi dos años de investigación y edición, he creado el documental, pacifista y sin ánimo de lucro: “Estados Unidos Desclasificado”, cuyo objetivo es educar sobre el peligro de las armas y enseñar cómo esa industria militar domina al gobierno de Estados Unidos y marca la locura de la carrera armamentística en Estados Unidos.

Se trata de un documento histórico y riguroso que explica como funciona el actual imperio de la violencia, los intereses económicos tras las guerras y las causas en Estados Unidos del estado de crispación en el que vivimos.

Os ruego que lo veais y os autorizo a que lo uséis para divulgar los valores de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos.

Como autor y productor del documental os autorizo para usarlo total o parcialmente en cualquier iniciativa sinónimo de lucro y en favor del no a la guerras.

Pablo Bohorquez,

Presidente de la ONG Deporte y Arte solidario

http://www.deporteyartesolidario.com