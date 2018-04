Entrevista al exjefe de gabinete de Powell, coronel Lawrence Wilkerson.

“Contribuí a vender la falsa opción de la guerra contra Irak, está ocurriendo lo mismo con Irán”

Rebelión, 14 de abril de 2018.

Esta semana se cumplen quince años del discurso que el entonces secretario de Estado de EE.UU., general Colin Powell, dio ante la ONU a favor de una guerra con Irak. Powell sostuvo que había pruebas claras: Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Más tarde Powell se referiría a este discurso como una mancha en su carrera. ¿El presidente Trump está haciendo lo mismo ahora con Irán? Para saber más de este tema, vea la entrevista que le hicimos al ex jefe de gabinete de Powell, coronel Lawrence Wilkerson. Wilkerson recientemente publicó un artículo titulado “I Helped Sell the False Choice of War Once. It’s Happening Again” (Una vez yo contribuí a vender la falsa opción de la guerra. Está ocurriendo de nuevo).