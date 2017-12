El régimen de EEUU es inseguro. 17 de Diciembre de 2014 al de 2017

Ramón Pedregal Casanova*

No se puede confiar en la élite capitalista de EEUU, son gente insegura, lo quieren todo y en su afán de apropiación se alteran y cambian de parecer y de proceder por el miedo que le dan los demás. Se asustan y se callan, o saltan a la fase violenta y entran en cualquier país para matar como un animal furioso en una cristalería. El miedo de perder lo robado y el miedo a que el mundo les vuelva la cara, les hace tan inseguros que, para no verse repudiados, chantajean y amenazan con borrar la vida en la Tierra.

Son gente insegura, ahí tenemos el miedo de Trump a la paz, al encuentro de igual a igual con Cuba, les da pavor cada 17 de Diciembre. A 90 millas de sus narices se sostiene la entera disposición del gobierno y el pueblo cubano a la paz y a la igualdad. El 17 de Diciembre hizo 3 años de los acuerdos entre Cuba y el régimen yanqui para restablecer relaciones diplomáticas. La desconfianza del régimen estadounidense se presentaba desde el primer momento, llegando a manifestar que el cambio de forma, el diálogo, era para intentar descomponer la sociedad cubana y así tenerla a mano. El objetivo era volver a robar a Cuba, someterla y quedársela.

¿Se puede pedir sensatez al ladrón, al irrespetuoso, al criminal?. No, los tres son coherentes con su punto de vista sobre la vida que realizan junto a los que no roban, con quienes son respetuosos, con quienes no asesinan.

Décadas de agresión imperial a Cuba Revolucionaria hablan por si solas del ladrón, del irrespetuoso, del asesino, y de cómo se les hace frente; así lo dice Carlos Puebla en su canción “Siempre es 26”.

A ritmo cubano:

“La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer

y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26”

¿Cómo es que se echa atrás, después de 3 años, el régimen del 1% de EEUU?, ¿por qué quiere volver a los peores tiempos de agresión contra Cuba?, ¿tan inseguro se siente, tanto miedo le da el diálogo de igual a igual?.

El 17 de Diciembre de 2014 las dos partes anunciaban el próximo encuentro para restablecer las relaciones diplomáticas y ese mismo día los tres héroes cubanos prisioneros en EEUU, Antonio, Gerardo y Ramón, se sumaban a René y Fernando en la liberación, por fin se cumplía el veredicto de Fidel: “volverán a casa”, y volvieron a casa. Pero en el horizonte, el régimen imperial seguía levantando amenazas y chantajes. Otra vez Carlos Puebla lo dice en su canción “Cinco puntos de la dignidad”.

A ritmo cubano:

“Allá ellos con su historia

de enemigos de la paz

si no quieren ser amigos

no nos vamos a quejar.

Cinco puntos, Cinco son

ni uno menos, ni uno más

si quieren me los aceptan

y si no chirrín chirrán.”

Con aquél primer encuentro pareció deshacerse la “guerra fría”, pero la práctica política del imperio, tan violenta, tan despreciativa, tan insegura, inducía a la desconfianza, y el Comandante Fidel así lo advirtió, sin dejar de apoyar el diálogo.

En los meses siguientes hubo entrevistas; el régimen estadounidense, patrocinador de todo tipo de violencia en el mundo, se enfrentó a si mismo, a sus contradicciones, y en actitud cínica y vergonzante transmite lo cínico que es: para continuar con las negociaciones quita a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y se dispone a hacer lo que nunca ha hecho: sentarse a hablar bajo el interés de que se olvide lo que se ha aprendido por su comportamiento. Entonces se forma una Comisión bilateral; viaja el Presidente Raul Castro a la ONU; se habla sobre la “suavización” del bloqueo; se restablece el correo directo; se aprueba el Memorando de Entendimiento para la Colaboración en el Área del Control del cáncer; las instituciones financieras cubanas pueden operar con dólares, … pero la presión del régimen estadounidense continúa: mientras firma todo lo mencionado y mucho más, carga contra las empresas que intercambian con Cuba y les pone un total de 49 multas con un monto que asciende a 1.400 millones de dólares.

La élite imperial quiere la isla en sus manos y sin que nadie colabore con el pueblo cubano: ¿es el miedo, la inseguridad de los imperialistas, cambian de parecer cuando dialogan?. No, no cambian. En este caso, vemos cómo arremeten contra los diferentes gobiernos y empresas que comercian con Cuba.

Aun así se firma un acuerdo migratorio, fin de la política “pies secos/pies mojados”; Cuba envía por primera vez un cargamento de carbón vegetal a EEUU, y EEUU no quita el bloqueo…

Pero la llegada de la extrema derecha para hacerse cargo del gobierno estadounidense resalta aún más sus inseguridades, sus miedos a perder en el encuentro de igual a igual, y el 2 de Marzo de 2017 el monstruo imperial regurgita su más fiel y antiguo principio, la agresión: incluye a Cuba en la lista de principales lugares de blanqueo de dinero: vuelve a apuntar a los cubanos en la lista de aquellos a quienes quiere robar. Entre la violencia y el diálogo el régimen estadounidense elige la violencia.

Si esto ocurre en Marzo, el 9 de Mayo, los amos de Trump quieren enterrar el diálogo, y para ello se ocultan tras la frase “hay importantes deficiencias en Derechos Humanos”. ¿No parece una burla del mayor destrozador de Derechos Humanos en el mundo? ¿una burla del que en la ONU ha sido declarado como el país con mayores diferencias sociales del mundo? ¿de qué Derechos Humanos habla cuando ha condenado al pueblo estadounidense a semejante puesto en el plano internacional?.

Durante el tiempo que EEUU fue capaz de mantener el diálogo se habían establecido acuerdos de protección medioambiental; santuarios marinos; salud pública; investigación biomédica; agricultura; lucha contra el narcotráfico; seguridad de viajeros y comercio; aviación civil; correo postal; hidrografía; acuerdos en aplicación y cumplimiento de leyes; regulaciones; cuestiones económicas; reclamaciones; desarme y no proliferación; y también sobre Derechos Humanos, entre otros. Volvemos aquí a recoger una canción de Carlos Puebla “La cosa con Cuba es de igual a igual”.

A ritmo cubano:

“Para su bien o para su mal

la cosa con Cuba es de igual a igual.

Para su bien o para su mal

la cosa con Cuba es de igual a igual.

Siga el yanqui su camino con el que responda yes

que hace tiempo Cuba es la dueña de su destino.

Para su bien o para su mal

la cosa con Cuba es de igual a igual.

Para su bien o para su mal

la cosa con Cuba es de igual a igual”.

Más allá del 17 de Diciembre de 2014, Cuba no ha dejado de relacionarse con el resto del mundo y es reconocida como un país independiente y de paz. Las votaciones de la más absoluta mayoría en la ONU contra el bloqueo del imperio al pueblo cubano manifiestan el desacuerdo del mundo entero y la ilegalidad en la que incurre el animal salvaje en la cristalería. ¡Tan inseguros son los poderosos estadounidenses! ¿cuánto miedo tienen al diálogo?.

Si los 14 gobiernos anteriores a éste de Trump han fracasado en sus agresiones contra Cuba ¿no pueden analizar la Historia y aprender a respetar, a tratar con la igualdad que el mundo entero les dice que deben tratar?.

El ladrón, el irrespetuoso, el asesino, son coherentes en su relación con los demás, para estos tres sólo existe el mundo en función de su robo, de su irrespeto, de su asesinato. Pero el gobierno imperial también se porta así con su propia población, con los y las estadounidenses: varias encuestas, entre ellas las del centro de investigaciones PEW, declaran que el 76% de su población apoya el proceso de normalización entre EEUU y Cuba. Este mismo centro establece que el 65% de los republicanos, el 83% de los demócratas y el 75% de los independientes apoyan el proceso de diálogo y normalización de relaciones. Otra encuesta de la FIU también indica que el 68% de la población de La Florida apoya el restablecimiento de relaciones, con un 90% de respaldo en los jóvenes y entre los votantes no registrados un 83%.

No puede terminar aquí todo, el resto de los problemas que causa ese gobierno de la sociedad estadounidense, que llega a tener las mayores desigualdades del mundo, plantea a su población nuevos problemas internacionales al querer imponerse en Oriente Medio con la creación del ISIS, también tiene ante sus ojos las amenazas que lanza a Corea del Norte, se le suma a ello su negativa a frenar el cambio climático, la implicación directa en la invasión sionista de Palestina, las injerencias en Venezuela, Bolivia, … los golpes en Honduras, Brasil, el cerco a Rusia, sus mil bases militares ocupando el mundo, … y la descomposición que lleva a cabo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos con intención de imponer unicamente sus intereses como si fuesen la ley: todo lo adelantado para la igualdad a nivel internacional viene derrumbándose desde hace años, pero con la llegada de los más ultraderechistas al gobierno del imperio el horizonte de peligros se acerca a velocidad acelerada y sin control.

El inseguro y agresivo Trump, a la vista de los resultados del diálogo con Cuba, parece que se ha alarmado y ha vuelto a la cueva de la guerra fría, ha anunciado la “cancelación de la política de Obama”. La apertura del imperio se ha terminado sin que haya devuelto Guantánamo, el territorio invadido en el que se sitúa al margen de la legalidad internacional. Los imperialistas del gobierno anterior estadounidense tampoco pusieron fin a las transmisiones por radio y tv ilegales. Si Obama la entrega de dinero a la mafia de Miami y a los mercenarios que quieren operar en Cuba, Trump aumenta otra vez la financiación de tales para realizar su injerencia. Las maniobras del imperio, motivadas por la inseguridad, por su miedo y su afán de poseer Cuba, ahora vienen acompañadas del embajador que ha nombrado, se trata del profesional de la desestabilización social y política Philip Seth Goldberg. Philip Seth fue expulsado de Bolivia por inmiscuirse en la política interna del país; se dedicaba, sin escrúpulos, a colaborar en todos los órdenes con la ultraderecha para generar un clima de desestabilización social. El seudo diplomático, tiene su experiencia probada en Filipinas, Kosovo, Chile, Colombia y Sudáfrica entre otros países, además de ser el implementador de las sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte. Más información en https://percy-francisco.blogspot.com.es/2017/12/usa-designa-connotado-provocador-como.html

Los ejemplos como el del seudo embajador Philipo tienen como contraparte lo que canta Carlos Puebla en su canción “Y en eso llegó Fidel”.

A ritmo cubano:

“Aquí pensaban seguir

ganando el ciento por ciento

con casas de apartamentos

y echar al pueblo a sufrir

y seguir de modo cruel

contra el pueblo conspirando

para seguirlo explotando

y en eso llegó Fidel.”

No se puede confiar en la élite capitalista de EEUU. Son gente insegura ante Cuba independiente, ante Cuba porque no olvida su historia, que resiste con su pueblo cohesionado, que da aliento a los restantes pueblos. No se debe confiar en el régimen de EEUU.

Como ejemplo de coherencia cubana dejo aquí las palabras de Fidel Castro a los miembros del CARICOM (Comunidad del Caribe) en 2002, recordadas por el Presidente Raúl Castro en la Sexta Cumbre del organismo, celebrada el 8 de Diciembre de 2017 -a 9 días del tercer aniversario de aquel 17 de Diciembre- : “La única salida para nuestros pueblos es la integración y la cooperación, no solo entre los Estados, sino también entre los diversos esquemas y organizaciones regionales.” Este es un ejemplo de voluntad de respeto entre naciones. El régimen estadounidense debería aprender, … pero para tal cosa tendría que dejar de ser imperio.

*Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.