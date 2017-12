Argentina: Si se lucha, se puede

Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2017.

Esos tipos no tienen arreglo. Son como los que se vieron recientemente en Honduras, en Brasil, en Barcelona o en Palestina. Están preparados para esa triste tarea, incentivados y protegidos, en este caso por una ministra que ha pasado todos los límites en su accionar represivo. Pero esta vez todo su armamento no les sirvió de nada. Enfrente, luciendo como escudo solo la fuerza moral que da el hecho de rebelarse contra la injusticia, se toparon con un pueblo que va a seguir demostrando al mundo que “aquí no se rinde nadie”.