Informe sobre la evolución de la guerra EEUU-Rusia (en inglés)

Progress Report on the US-Russian War

The Saker. Information Clearing House, 2 de diciembre de 2017.

Estados Unidos y Rusia están ya en guerra. No una guera como la Segunda Mundial, pero una guerra en cualquier caso. Esta guerra, por el momento, es más o menos al 80% informativa, al 15% económica y en un 5% cinética. Pero en términos políticos, el resultado para el perdedor será tan devastador como lo fue la SGM para Alemania: el país perdedor no sobrevivirá, o al menos, no en la forma actual: o Rusia se convierte otra vez en una colonia de EEUU o colapsará el imperio Anglosionista.