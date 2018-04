Contra l’agressió imperialista a Síria

Sitio Web de Ítaca, 14 de abril de 2018.

Per últim, fem una crida a fer un front ampli anti-imperialista contra la guerra imperialista i contra l’OTAN. Cal treballar per socialitzar i per crear un moviment popular suficientment fort que permeti la sortida immediata dels Països Catalans de les estructures imperialistes de la Unió Europea, de l’euro i de l’OTAN i la construcció d’una República Socialista. Aquest és l’únic camí per acabar amb la barbàrie capitalista.

Pau entre pobles, guerra entre classes.