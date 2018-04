¿La humillación?

El territorio del Lince, 14 de abril de 2018.

Pues si, me equivoqué en lo del ataque. No en lo demás. Oriente Próximo es irrelevante en geopolítica, no es más que una casilla de la gran partida de ajedrez que se está librando por el control del mundo, entre lo viejo que no termina de morir (Occidente) y lo nuevo que no termina de nacer (Eurasia), como diría Gramsci.

Siria no es más que un pedacito de esa casilla. Es relevante en tanto en cuanto que desde hace tiempo ha abandonado al mundo árabe (solicitando el ingreso en la Unión Económica Euroasiática, por ejemplo) y estableciendo acuerdos con China para ser el punto de referencia de la Nueva Ruta de la Seda en toda esa zona. Nada más. Y nada menos.