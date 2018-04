Entrevista al miembro del Comité Central del Frente Democrático de Palestina (FDLP) Doctor Jehad Yousef.

“El Derecho al Retorno es uno de los principios de los Derechos Humanos reconocido por la legalidad internacional”.

Ramón Pedregal Casanova.

El Doctor Jehad Yousef , médico pediatra, presidente Asociación AL-NAKBA, miembro del Comité Central del FDLP, se encontraba a la espera en la Plaza de Bolivar de la ciudad de San Félix, Venezuela. El saludo fue efusivo como lo es con todos los palestinos, y mostrándose con todo interés por lo que se refiere a mi persona yo diría que la conversación, política planteada me dejó el rastro de un suceso trascendente. Quedé pensando que los próximos acontecimientos en Palestina van a ser de vital importancia, y la solidaridad internacional y la exigencia de justicia de pueblos, gobiernos y organismos internacionales con el pueblo palestino en plena Marcha por el Retorno, puede dar muchas de las claves para el futuro inmediato. Les dejo con las respuestas a mis preguntas del Doctor Jehad Yousef.

1.- Dr Jehad Yousef, en la Franja de Gaza hay refugiados desde 1948, las oleadas de perseguidos por los sionistas han hecho que hoy más del 70% de la población la formen quienes fueron expulsados de su tierra y su casa, ¿no se ha podido detener semejante crimen en estos 70 años transcurridos?.

R: La gran mayoría de la población de la Franja de Gaza son refugiados en su propio país, de donde fueron expulsados por las bandas sionistas nuestros abuelos y padres a Gaza, como en los campos de refugiados en Cisjordania y otros países árabes fronterizos como el Líbano, Siria y Jordania. Todo este crimen de expulsión y asesinatos llevado a cabo por el ejército israelí forma parte del plan de limpieza étnica para vaciar Palestina de sus habitantes originarios y establecer un régimen de ocupación colonial y apartheid contra la tierra y el pueblo nativo de Palestina. Durante 70 años ha sido la práctica continua del régimen de ocupación. Estos crímenes de lesa humanidad se están cometiendo ante la mirada y el silencio cómplice de los gobiernos del mundo, especialmente de EEUU y Occidente .

El pueblo palestino a través de sus organizaciones políticas y sociales ha estado luchando por todos los medios a su alcance tanto en el interior como en el exterior de Palestina para detener este genocidio, pero lamentablemente hasta este momento no se logró alcanzar o materializar los derechos de nuestro representados por el Derecho del Retorno, la autodeterminación, la independencia, la creación del Estado Palestino y su capital Jerusalén.

Existen diferentes motivos:

1- El estado de la ocupación colonial niega su responsabilidad histórica por los crímenes y responsabilidad histórica en la catástrofe o AL NAKBA palestino.

2- Nuestro pueblo no cuenta con un ejército, tanques, aviones y buques de guerra, ni una economía fuerte como la que cuenta el ejército de ocupación, nuestras armas son nuestra convicción de la justa causa de nuestro pueblo y la defendemos con nuestras voces, almas, cuerpos, piedras, cantos y poesías.

3- La gran mayoría de los regímenes árabes son reaccionarios y títeres del imperio, y en vez de ayudar efectivamente a los palestinos cada día estrechan más el cerco y ejercen presiones y persecuciones a los palestinos, para obligarnos a aceptar la ocupación y renunciar al Derecho del Retorno, a Jerusalén, a la independencia y la autodeterminación .

4- A nivel internacional, la legalidad internacional ( la ONU y sus múltiples organizaciones ) están a favor de la causa y los derechos palestinos, sin embargo la voluntad internacional representada en los centros de poder mediático, económico, político y militar en Estados Unidos y Europa, siguen estando a favor de la ocupación israelí. A pesar de lo cual en los últimos meses hemos visto ciertos pasos positivos de la comunidad europea en cuanto al tema de Jerusalén.

2.- ¿Cuál es la situación de la población de Gaza hoy?.

R: La Franja de Gaza tiene una superficie de 265 km cuadrados para una población de 1,8 millones de habitantes osea (6) seis personas por metro cuadrado. Es la zona más densa del mundo a nivel poblacional. Gaza y sus habitantes tienen más de 11 años bloqueados y cercados por el ejército de ocupación, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, sufrió tres guerras y ataques continuos, donde la población, la economía, la infraestructura sufrieron y siguen sufriendo grandes daños: el 70% de la población son desempleados y están por debajo del umbral de la pobreza, los servicios públicos como el acceso al agua potable, la electricidad, la salud y la educación están en una situación precaria, de seguir esta situación los organismos internacionales han pronosticado que para el año 2020 la población sufrirá de una hambruna y una catástrofe humanitaria.

3.- ¿Hay alguna solución que se pueda dar desde dentro de Gaza o desde el pueblo palestino y sus instituciones? ¿Hay alguna solución desde fuera, me refiero a las que puedan adoptar instituciones internacionales, gobiernos, pueblos?.

R: La solución es obligar a la fuerza de ocupación a levantar el bloqueo salvaje impuesto desde hace más de 11 años y permitir el ingreso de todo tipo de ayuda humanitaria y la reconstrucción de todas las infraestructuras dañadas por las bombas de los aviones, los tanques y los buques de guerra israelíes durante las diferentes ataques a la población civil.

En ese sentido es imprescindible la reconciliación entre al Fatah y Hamás , acabar con la división y la formación de un gobierno de unidad nacional para ejercer sus funciones y responsabilidades específicas y trabajar para aliviar la crisis económica y social y denunciar las fuerzas de ocupación ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos contra Gaza y su población . Y que la comunidad internacional cumpla con sus promesas en la reconstrucción y la ayuda humanitaria .

4.- Dr. Jehad Yousef, ¿nos puede explicar qué es, cómo surge, cómo se desarrolla la convocatoria y la realización de la Marcha por el Retorno? ¿Qué ha supuesto para el pueblo palestino, de Cisjordania y de Gaza principalmente, y para los refugiados en todo el mundo, la Marcha?.

R: En el marco de la conmemoración de los 70 años de Al NAKBA, las fuerzas políticas y las organizaciones populares con el motivo de la conmemoración del 42 aniversario del Día de la Tierra Palestina decidieron realizar la Marcha por el Retorno para reforzar el Derecho del Retorno de los refugiados a sus casas y tierras robadas por el estado de la ocupación, y derrotar la leyenda de los lideres sionista de que “los abuelos victimas de Al NAKBA morirán y los jóvenes olvidarán “. Es verdad, muchos abuelos murieron pero nos dejaron la historia hablada del terror y el horror que vivieron en aquellos días oscuros de expulsión y asesinatos. Y nuestros jóvenes no han olvidado e hicieron su marcha masiva y pacífica con sus banderas y cantos de la libertad, y la respuesta del ejército de la muerte, del ocupante israelí, es asesinar y atacar con balas causando o dejando un saldo de más de 30 mártires y más de 3000 heridos frente a la mirada de los gobernates del mundo, que algunos condenaron enérgicamente, otros de forma tímida, y el resto ha permanecido y permanece en un silencio cómplice .

5.- ¿Cómo se va a mantener la movilización hasta el 15 de Mayo, Día de AL NAKBA, o de La Catástrofe?.

R: De la misma forma que hasta ahora, y cada día La Marcha por el Retorno será más masiva tanto en Gaza como en Jerusalén, Cisjordania y en los campos de refugiados de los países árabes fronterizos. Por eso es importante la solidaridad de los hombres y mujeres libres en este mundo que alcen sus voces contra la ocupación israelí. El Derecho del Retorno es uno de los principios de los Derechos Humanos reconocido por la legalidad internacional según la resolución 194 de la ONU. No cumplir este Derecho y exigir a Israel a respetarlo sería entonces hipocresía de los gobiernos del mundo .

6.- ¿En qué medida ha tenido que ver en la movilización general del pueblo palestino la política de Trump sobre el traslado de su embajada a Jerusalén, su política programada de apoyo a la ocupación total de Palestina, o la política imperial para Oriente Medio?.

R: Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, siempre ha sido aliado y protector de la ocupación y un obstáculo para las aspiración justas del pueblo palestino.

Sin embargo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital del estado de la ocupación, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén , el recorte de la ayuda a la Agencia para los Refugiados Palestinos, UNRWA, fue el detonante de las movilizaciones y marchas contra el plan del siglo que pretende liquidar la Causa Palestina y los derechos nacionales de nuestro pueblo. Por eso insistimos que Estados Unidos no puede ser juez y parte en la mediación del conflicto palestino israelí .

Desde Diciembre pasado no han cesado las protestas y movilizaciones en Palestina contra la ocupación y sus amos imperialistas .

7.- ¿Hay alguna forma de hacer frente a los desafíos del imperio que apoyan al ente israelí?.

R: Con la llegada de Trump y su apoyo incondicional a la ocupación y el complot de Arabia Saudí y sus apéndices políticos de regímenes reaccionarios en la zona, la Causa Palestina atraviesa momentos difíciles y peligrosos, pero nuestro pueblo y sus fuerzas patrióticas, con unidad y voluntad de resistir, saldremos del pico de la botella, y para eso es necesaria la reconciliación nacional, acabar con la división entre Hamás y Alfatah y se forme un gobierno de Unidad Nacional con Programa de Resistencia, e ir hacia una intifada popular global y de desobediencia nacional contra la ocupación, apoyar el B.D.S ( Boicot, Desinversion, Sanción ) y denunciar a la fuerza de ocupación ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo. Además hay que solicitar el reconocimiento del Estado Palestino como miembro con plenos derechos en la ONU.

8.- ¿Cómo se encontraba la Resistencia Palestina antes de la entrada de Trump y cómo se encuentra hoy? ¿Cuándo ha estado más fuerte, o ha tenido más posibilidades de triunfo el pueblo palestino desde el inicio de la neocolonización sionista? ¿Qué lecciones ha sacado el pueblo palestino , de todo este largo proceso hasta llegar a la Marcha por el Retorno?.

R: Desde octubre 2015, con aquella revuelta de la juventud en defensa de Jerusalén y los lugares sagrados, hasta la movilización contra la decisión de Trump, en ese camino, ahí ha nacido la “Intifada de Jerusalén y la independencia “. Dicha Intifada cada día que pasa toma más fuerza y más participación popular, avanza con firmeza hacia la libertad y la independencia. Nuestros firmes marchantes están decididos a seguir la Intifada hasta alcanzar la independencia, no hay otro camino especialmente después del fracasó de los nefastos Acuerdos de Oslo que la dirección hegemónica de la OLP a espaldas del pueblo firmó con Israel. Estos Acuerdos trajeron resultados desastrosos para nuestro pueblo, además de demostrar que 25 años de negociación directa bajo el auspicio de EEUU han sido en vano, y como consecuencia una pérdida de tiempo para los palestinos y de ganancia para la ocupación, tiempo que le permitió imponer más asentamientos, más confiscación de tierra, más destrucción de casas y más expulsión de los habitantes palestinos de Jerusalén.

9.- Se habla de la reconciliación y la Unidad Palestina, sin embargo no se realiza, ¿no se cansa el pueblo palestino de tantas palabras importantes cuyos responsables parece que las usan como justificación de lo contrario?

R: La reconciliación y la unidad es clamor de la mayoría del pueblo palestino y las fuerzas democráticas y patrióticas. Sin embargo hay sectores de ambos lados tanto de Hamas como Al Fatah que por intereses personales y mezquinos impiden que se materialice dicha reconciliación y se acabe con la división. El pueblo palestino está harto y cansado de la división y sus autores, por eso se lanzó a la calle de forma unida en el terreno sin pedir permiso ni tomar en cuenta a los partidos políticos .

10.- En medio de la Marcha por el Retorno, de los mensajes de reconciliación entre hermanos palestinos y unidad, se convoca el Consejo Nacional Palestino. Explíquenos, ¿qué es el Consejo Nacional Palestino? ¿dónde se convoca, cuándo, cómo y qué se pretende con ello en estos momentos? ¿cuál es la postura del FDLP para desarrollar en ese Consejo Nacional? ¿va a continuar la división palestina o se va a dar con la unidad sobre una base común? ¿qué intereses o líneas políticas divergentes ve usted en el Consejo Nacional convocado? ¿puede el sionismo salir beneficiado de algún modo de los resultados del Consejo Nacional Palestino?

R: El Consejo Nacional Palestino es el Parlamento que representa a los palestinos tanto en Palestina como en la diáspora. En los tiempos de gloria de la OLP y antes de los Acuerdos de Oslo se celebraba de una forma periódica y ordinaria con la participación de todos los partidos políticos, organizaciones populares (estudiantes, obreros, mujeres, escritores, profesionales, etc) y activistas independientes. A raíz de los acuerdos de Oslo y el nacimiento de la Autoridad Palestina en los territorios ocupados casi todas las instituciones de la OLP fueron marginadas y desactivadas por la Autoridad Palestina, y la última sesión del consejo nacional fue en 1996 en Gaza, donde asistieron los defensores de los Acuerdos de Oslo. La edad promedio de sus miembros es de 70 años, la reelección de la OLP y sus instituciones es un reclamo popular. Celebrar la sesión del Consejo Nacional es una necesidad nacional, pero sobre unas bases y condiciones elementales, para eso hace falta la renovación y participación en liderazgo por líderes jóvenes experimentados y comprometidos por la causa con la inclusión de todas las fuerzas políticas palestinas, las organizaciones populares y personalidades activistas destacadas especialmente jóvenes y mujeres que adopten un programa de resistencia, y que sus decisiones sean respetadas y aplicadas por ser lo acordado. Es preciso romper con los Acuerdos de Oslo y parar la cooperación en materia de seguridad entre la autoridad palestina y la ocupación, renunciar al protocolo de París en materia económica y liberar nuestra economía de la economía de la ocupación, retirar el reconocimiento a Israel y apoyar el B.D.S. y a la resistencia popular. En cuanto al lugar y fecha hasta este momento se habla de Ramallah y el día 30 de abril .

De no garantizar la participación de todas las fuerzas palestinas, no podemos hablar de un Consejo Nacional unitario incluyente .

11.- Doctor Jehadd Yousef, la Marcha por el Retorno y el Consejo Nacional Palestino se van a encontrar simbólicamente el 15 de Mayo, quizás la fecha más importante en la Historia de Palestina ¿desea añadir algo más?.

R: Nosotros seguimos planteando la necesidad de un Consejo Unitario, participativo con un programa político de resistencia y respeto y cumplimiento de las resoluciones para seguir con firmeza y fuerza para el 15 de mayo y todos los días de lucha hasta derrotar la ocupación, garantizar el derecho del retorno, la independencia , la creación del estado palestino independiente y Jerusalén como capital .

12.- Dr Jehad Yousef, médico pediatra, presidente Asociación AL-NAKBA, miembro del Comité Central del FDLP, ha sido un honor para mí haber podido dialogar con usted. Transmita al pueblo palestino, a la Resistencia, a la Marcha del Retorno, al Consejo Nacional Palestino, mi solidaridad y mi mayor deseo de triunfo de Palestina en su lucha por su Independencia y Soberanía. Muchas gracias.

R: Muchas gracias a usted por su apoyo y a toda la solidaridad internacional.

Ramón Pedregal Casanova, es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.