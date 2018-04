Ataque con agente nervioso en Salisbury revela programa de armas biológicas del Pentágono por valor de 70 millones de dólares en Porton Down

Dilyana Gaytandzhieva. The South Front / Signs of the Times, 27 de marzo de 2018.

El Pentágono ha gastado al menos 70 millones de dólares en experimentos militares que incluyen pruebas con virus y agentes químicos mortales en Porton Down, el laboratorio militar del Reino Unido cerca de la ciudad de Salisbury. La instalación secreta de investigación biológica y química está situada a 13 km del banco donde fueron encontrados inconscientes el 4 de marzo el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia tras una supuesta intoxicación por el agente nervioso Novichok.