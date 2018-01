JULIO ANGUITA PRESENTA Y DEFIENDE EN PÚBLICO AL “CARNICERO DE LIBIA”

Cristóbal García Vera. Canarias Semanal, 25 de enero de 2018.

No son pocos los ciudadanos del Estado español que, reclamándose o no como personas de “izquierdas”, consideran a Julio Anguita un verdadero “referente” político. Un papel que el ex coordinador general de IU no ha tenido vergüenza alguna en asumir, postulándose a sí mismo como tal en más de una ocasión. Pero, ¿está justificada esta consideración por la trayectoria política del político andaluz? ¿Es compatible la “buena reputación” de Anguita con su defensa pública del ex general y dirigente de Podemos Julio Rodríguez, que participó en la operación militar que condujo a la devastación de Libia?