La Primera Guerra Mundial: crimen y castigo (en inglés)

World War I: Crime and Punishment

Lucian Bohne. Counterpunch, 12 de enero de 2018.

1918 marca el aniversario del fin de esta primera carnicería industrial global. ¿Por qué deberíamos leer otro relato más?. Porque no es otro relato más: es una publicación de un historiador marxista y tales publicaciones se han reducido al mínimo desde la disolución de la Unión Soviética; pero aún más importante, nos recuerda varias cosas útiles en nuestro propio contexto imperialista de locura occidental para prevenir el ascenso de potencias competidoras que pudieran amenazar su hegemonía global. No hay discontinuidad entre la Primera Guerra Mundial y las guerras imperialistas actuales. No hay discontinuidad entre los socialdemócratas de 1914 y los de 2018. (Comentando el libro The Great Class War, de Jacques Pauwels)