EZLN: 24 años de dignidad y congruencia ética

Gilberto López y Rivas. La Jornada, 12 de enero de 2018.

Esa guerra genocida que los zapatistas denunciaran en 1994 no sólo no cesó, sino que se intensificó hasta hacer de México el segundo país más letal, después de Siria, acorde con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que identifica un conflicto armado no reconocido, una catástrofe humana en la que la prolongación de la violencia homicida dura ya por más de una década, con una intensidad constante.