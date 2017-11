Arabia Saudí contra Irán ¿Guerra real o maniobra de distracción?

Adolfo Ferrera, 24 de noviembre de 2017.

Un boxeador noqueado amenaza desde el suelo a su contrincante. Esta escena, que podría ser el comienzo de un mal chiste, describe fielmente lo que estamos viendo en Oriente Medio después de que Arabia Saudí (AS) amenace con eliminar a Hezbolá y a Irán, a los que cínicamente acusa de haber iniciado una guerra contra el régimen wahabí. No sólo AS, sino que el régimen sionista de Israel y el régimen estadounidense (EU) también acusan a Irán de desestabilizar Oriente Medio y ser el principal patrocinador del terrorismo. Esta coalición (EU-Israel-AS) que ahora amenaza a Irán y Hezbolá acaba de perder una guerra en Siria frente a sus amenazados (el “Eje de la Resistencia”), los cuáles han cambiado la balanza de poder tanto en la región como a nivel global.