Suecia renuncia a su neutralidad en contra del deseo de su pueblo (en inglés)

Sweden: Giving Up Neutrality Against People’s Will

Peter Korzun. Strategic Cultura Foundation, 13 de septiembre de 2017.

La política de neutralidad era y todavía es, enormemente popular en Suecia. Pero Suecia ya no es neutral en la práctica. Se ha convertido en una nación importante dentro de la OTAN, cuya posición oficial de no alineada no refleja la realidad. Hay que creer en los hechos, no en las palabras. El ejercicio Aurora 2017 es un buen ejemplo del hecho de que el estatus de neutralidad de Suecia es ya cosa del pasado.