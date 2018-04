Condena a Lula: Brasil se convierte en un modelo de control para la región

Bruno Sgarzini. Misión Vedad, 5 de abril de 2018.

… la coalición antes señalada no respeta ni las reglas que inventó para gobernar su país, porque ya no le son útiles. Por lo que se hace de suma urgencia que el progresismo asuma que disputa en un campo de batalla sin reglas, ni leyes, totalmente flexible donde los mecanismos de presión para acceder al poder no se agotan ni en el voto ni en la protesta, dos de las vías preponderantes que se han adoptado para enfrentar el golpe continuado en Brasil.