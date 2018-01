El silencio de Letonia sobre Catalunya que Rajoy compró con tropas costó 63 millones

Carlos del Castilla. Público, 17 d e enero de 2018.

Diez meses después de que el contingente con mayor capacidad de combate que España ha enviado nunca al exterior se desplegara frente a la frontera rusa, el Congreso será informado por primera vez sobre él. No será la primera noticia que los diputados tengan de su misión, pues el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo deslizó en diciembre que estas tropas formaban parte del acuerdo al que España llegó con Letonia para que este país no reconociera la independencia de Catalunya.