Manifiesto de la esperanza sin optimismo en Puerto Rico

Rafael Bernabé. 80 grados, Prensa sin prisa, 24 de noviembre de 2017.

Recientemente escuchamos a un comentarista radial decir que la situación de Puerto Rico (depresión económica, desempleo masivo, despoblamiento, catástrofe natural, colapso de la infraestructura) no tiene precedente. La realidad es que hay muchos. Me limito a presentar uno, discutido por no pocos autores en su momento.