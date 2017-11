No cabe duda, la burguesía, la clase gobernante de la UE tienen sangre de hipócrita.

Ramón Pedregal Casanova*

Entre el pueblo trabajador del Estado español nunca ha habido duda ninguna: Palestina no es respetada en sus derechos como nación, en la misma medida que el pueblo palestino no es respetado por la empresa neocolonial sionista: Israel no respeta los Derechos Humanos, los habitantes, colonos, de Israel son seres inhumanos, han asimilado su relato de supremacía racial y desprecian al pueblo al que le han robado su tierra, se comportan como los nazis en tiempos de Hitler. Son numerosos los estudios sobre el terreno, las vivencias comunicadas, los artículos en los que se expone desde las leyes que aprueban a la educación que imparten a su gente contratada para recolonizar Palestina, … es por eso por lo que les dejo aquí un único ejemplo, expuesto en esta ocasión no por mí sino por un judío, que debido a su gran humanidad nos cuenta lo que esta ocurriendo: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234182

Hace ahora 5 años que se dio a conocer una encuesta en Europa sobre lo que pensaba la población europea de lo ocurrido en Palestina. Los medios de difusión general ya lo sabían, y como se encuentran bajo la mano financiera sionista dueña de la prensa en todas sus ramas, trataron los resultados como una noticia pasajera, no podían ocultar las conclusiones pero sí podían hacer que la noticia pasase completamente desapercibida, y por tanto rebajada al peor de los niveles. Al momento siguiente, a la hora siguiente, al día siguiente nadie lo recordaría, aunque eso sí, era lo que pensaba la población en general; lean aquí aquellas conclusiones, sean capaces de defenderlas frente a la presión sionista en sus periódicos, televisiones, radios, que un día y otro nos quieren formar en la cabeza la idea de que Israel es un dechado de virtudes. Hace 5 años ustedes mantenían su distancia hacia la propaganda sionista, continúen siendo humanos y con una postura digna de ello. Estos eran los resultados de dicha encuesta:

POBLACIÓN A FAVOR DE LA AUTODETERMINACIÓN DE PALESTINA:

ESPAÑA : 89 %.

ALEMANIA : 79 %.

FRANCIA : 66 %.

INGLATERRA : 65 %.

POBLACIÓN A FAVOR DE QUE EL PUEBLO PALESTINO TENGA SU PROPIO ESTADO:

ESPAÑA : 92 %.

ALEMANIA : 74 %.

FRANCIA : 78 %.

INGLATERRA : 72 %.

A pesar de que los datos no ofrecen ninguna duda, sabíamos, y hoy continuamos sabiendo, que los gobiernos europeos, obedientes a la minoría que los promociona y protege, guardan -leyes en mano y violencia si fuese preciso- sus intereses, distintos o contrarios a los de la población a la que tratan de dirigir en sus labores de producción, o instrumentalizarla en sus emociones. Pero no, con la opinión respecto al derecho del pueblo palestino a su soberanía, su independencia, su libertad, con eso no han podido, hay fortaleza en la dignidad por la defensa del pueblo hermano.

Y bien, a pesar de que los pueblos se manifiestan con mayorías absolutamente aplastantes a favor de Palestina, los gobiernos se comportan en los organismos internacionales de entendimiento y respeto de modo colonial: como mucho aceptan que se siente la representación de Palestina, pero lejos de ellos. Por ejemplo, el gobierno de España admite como un mal menor que se persone en Madrid sólo como Misión Diplomática, no como embajada. Otro ejemplo, en estos días ha ocurrido que el ayuntamiento de Madrid ha entregado, con la alcaldesa en primer plano, las llaves de la capital al presidente israelí, pero no ha admitido entregárselas al presidente de la Autoridad Nacional de Palestina. Sin embargo el presidente israelí es deudor de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, e incumplimiento de todas y cada una de las Resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas. Todo lo contrario de lo que se refiere a Palestina, sufridora de la invasión sionista y sus consecuencias. ¿Cómo es posible semejante burla?. La gran burguesía española, la que maneja los hilos de las representaciones políticas en este teatro, siempre se mueve alrededor de los iguales de clase.

Pero continuemos fuera del parlamento y parlamentos sean del Estado español, de las autonomías, nacionalidades y municipales como la de la capital central.

En la ONU se ha admitido a Palestina sólo como miembro observador, ¿qué hay que observar en un organismo donde la representación de los gobiernos que deciden realmente no quieren que se cumplan los derechos de los pueblos?: querrán que el pueblo de Palestina observe quiénes son y qué son. Quienes se han opuesto en el Consejo de Seguridad han sido EEUU, Inglaterra y Francia.

Si hubiese una democracia como tal “poder del pueblo”, la clase capitalista y sus objetivos del beneficio a costa de la mayoría por los negocios que tienen y con los que mantienen a la empresa multinacional sionista, si hubiese “poder del pueblo”, democracia, semejantes hipócritas no gobernarían, ni en esos tres países ni en las instituciones con representantes que se callan, y Palestina sería independiente, el pueblo palestino tendría su Estado independiente, soberano y libre. Hasta ahora han reconocido a Palestina como Estado 135 países.

Un ejemplo ilustrativo de lo que es la UE: en Diciembre de 2014, hace ahora 3 años, el Parlamento Europeo aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado. Y ahí, en el papel, se quedó. Suecia dio el paso que habían firmado todos pero incumplían, y en Octubre de 2015, ante la falta de honestidad de los gobiernos europeos, Suecia optó por reconocer a Palestina como Estado. Había algunos países cuyos gobiernos anteriores, antes de entrar en la UE, habían reconocido al Estado Palestino: Hungría, República Checa, Rumanía, Polonia, Malta y Chipre. ¿Será que todos los demás están de acuerdo con la ocupación, el expolio y la expulsión étnica de Palestina?. La hipocresía, recuérdese, también era una circunvalación del nazismo: ¿a dónde nos llevan los conductores por esta carretera?.

¿Qué quieren decir a los pueblos de Europa, Israel y sus socios, con los incumplimientos del Derecho?: que ellos, la clase dominante, son sus enemigos, nuestros enemigos, que son los enemigos de la libertad de los pueblos, que su objetivo es puramente clasista y, como para los sionistas israelíes, su objetivo es el del dominio, el del supremacismo clasista, racista y neocolonial, lo que reafirmo con las pruebas de hoy y las fácilmente reconocibles en el pasado de Europa haciendo negocios con el sionismo. En el pasado fue el plan con los sionistas de Rostchild para crear ese establecimiento neocolonial en Palestina. El sionismo se desprende ellos, europeos y sionistas, y la política de ambos forma la circunvalación nazi: su objetivo es disolver la ética, el Derecho y la conciencia, para adormecer, distraer y manipular a los pueblos a los que han conseguido enfermar.

Si los pueblos europeos, la clase trabajadora, no dispone de vanguardia que presente alternativas, proyectos de unidad frente a semejantes financiadores del ataque al Derecho Internacional, pronto habrán pasado el punto de inflexión entre fascismo-neocolonialismo, o, transformación de sus países en espacios de justicia social y derechos, pronto se quedarán sin la posibilidad de cumplir su palabra sobre el derecho del pueblo palestino, … y sobre los suyos propios.

¿Están enfermos los pueblos europeos?, ¿dónde tienen sus escasas fuerzas, en las que deben apoyarse para recuperar la salud?, ¿qué deben hacer ahora?. En el período en el que el nazismo, el fascismo y el franquismo eran dominantes, ¿por qué las organizaciones de la clase trabajadora lucharon por una sociedad justa e igualitaria?.

La burguesía europea tiene sangre de hipócrita, declara contra los asentamientos, contra el racismo, pero si es Israel quien aparece en escena todo su discurso se disuelve. Habla a favor de Palestina en 2012, pero luego se abstienen en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Algunos casos ejemplares de hipocresía europea:

1995, Convenio de Cooperación Comercial: a través de este Convenio los sionistas no pagan aranceles, ¿qué negocios tienen entre la clase dominante europea y los sionistas?. En el mismo Convenio se ignoran los asentamientos coloniales en territorio Palestino, declarados por los Tribunales Internacionales como “Crímenes de Guerra”.

Debido a las presiones de los pueblos europeos por los Derechos de Palestina, la burguesía gobernante europea saca un manifiesto en 1998 haciéndose la ignorante diciendo que tiene dudas de que Israel viole los artículos del Convenio referentes a que en los productos que se compren al ente israelí debe constar que han sido producidos en los territorios ocupados de Palestina. Las organizaciones sociales europeas han llevado la denuncia a La Haya para demostrar que Israel incumple hasta el Convenio que le facilitan sus aliados. Se puede ver en Europa la cantidad de productos que Israel vende, productos fabricados en los territorios ocupados en Palestina, y pone en ellos “Fabricados en Israel”. Como resultado de las denuncias en 2015 el Parlamento Europeo pide a Israel que especifique dónde han sido fabricados esos productos. ¿Y que hace el sionismo?: emprende una campaña acusando al Parlamento Europeo de racismo y antisemitismo; ¿ven ustedes cómo le dan la vuelta a sus crímenes?. En el fondo hay un problema latente, algo que buscan corregir unos y otros, por eso se comportan unos con violencia y otros con ambivalencia en algunos espacios públicos, no en la práctica final, y ¿cuál es el problema?: que la Comisión Europea en su escrito de conformación no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados de Palestina desde 1967. Pero ¿entonces por qué hay tantos productos israelíes en los mercados de la Comunidad Europea?: se reconocen productos que suponen muchos miles de millones de dólares, hasta 17 veces más de los que aceptan declarar como de Palestina; y si miramos los últimos datos declarados por los neocolonizadores de Palestina, palabras del ministro de economía israelí, y confirmadas por su instituto de exportaciones, los productos que han colocado en los mercados europeos, sólo en el primer semestre de 2017 han aumentado un 14%, y “las exportaciones de componentes electrónicos podrían superar los 100.000 millones de dólares por primera vez.” Hay presiones del gobierno neofascista de EEUU para que la UE se deje de remilgos, pero ante lo conocido ¿cuánto resiste la burguesía europea dueña de sus mercados?, ¿cuánto es de hipócrita?.

El pueblo trabajador europeo tiene que reconducir su opinión y convertirla en acción de boicot a Israel. La acción más conocida en desarrollo hoy es la que realiza el BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), su propuesta es básicamente la denuncia y no colaboración con aquellos centros oficiales y comercio que infiltran la propaganda sionista y ponen sus productos a la venta. El boicot al ente israelí resulta para el pueblo trabajador europeo la oportunidad de hacer cumplir sus deseos de reconocimiento del Estado de Palestina, de hacer valer la ética más honorable, con ello los hipócritas gobernantes de la UE fracasarán en sus engaños.

De la misma manera que esos gobiernos reconocen que los asentamientos coloniales son ilegales, los declaran “Crímenes de Guerra”, también reconocen el robo del agua potable de Palestina que lleva a cabo Israel, el robo de sus productos agrícolas y la destrucción sistemática de los campos de olivos, son millones y millones de dólares en pérdidas los que los sionistas causan a la agricultura de Palestina, el robo de casas, el aislamiento de las poblaciones, el muro ilegal, la persecución y encarcelamiento de niños, niñas, mujeres y hombres, los asesinatos por el ejército de ocupación, la destrucción de infraestructuras, … todo ello de manera sistemática para implantar el terror e impedir la vida en Palestina para así hacer más fácil la limpieza étnica, ya de por si nazi, y a eso se suma el mirar para otro lado de la UE, con lo que adquiere el tinte del colaboracionista, del peor hipócrita … Debido a ese hacer traidor, el gobierno de la UE tiene planteados con Israel 205 proyectos de cooperación para los próximos 3 años, 205 proyectos a realizar en los asentamientos o con empresas que trabajan en los asentamientos coloniales.

Detrás de las bancadas parlamentarias de semejantes gobiernos de la burguesía se ocultan otros colaboradores, son los que disponen del dinero, los bancos europeos, el capitalismo financiero, campo de hipócritas de base, ahí se desenvuelve la banca Rothschild, la del Acuerdo Balfour, de donde parte el robo neocolonial y que hoy invierten en la creación de más asentamientos y más proyectos.

El gobierno de la UE dice que Europa es territorio de Derecho, que defiende el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, pero lo cierto es que ha metido en su propio cuerpo al ente israelí, a su gobierno, el más violador de todos los Derechos tanto Internacionales como Humanos de toda la Historia, y lo ha incluido en su mesa como el mayor socio comercial para Europa.

El gobierno de la UE tiene sangre de hipócrita, alimenta y encubre al sionismo, con éste participa en el avance del neocolonialismo, que es la vuelta atrás en la Historia, a la época oscura de la Humanidad

Lo reflejado en las encuestas no debe dejarse pasar, es la manifestación de la defensa de los Derechos del pueblo palestino, que son los Derechos de todos los pueblos. Desde luego, los miembros de los gobiernos de la UE no forman parte de éstos, ¿a qué clase pertenecen? ¿qué son?.

*Ramón Pedregal Casanova, es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.