Will America Survive Washington?

Paul Craig Roberts. Foreign Policy Journal, 16 de noviembre de 2017.

No estoy haciéndome el gracioso cuando digo “no esperes vivir mucho tiempo”. Estamos gobernados por imbéciles, locos, psicópatas que creen que EEUU es invulnerable. Estos idiotas probablemente consigan barrernos a todos de la faz de la tierra. Si no estás preocupado porque el gobierno de los EEUU está buscando una guerra con Rusia (y con China e Irán también), hay algo en ti que no va bien.