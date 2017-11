El desastroso programa de Évole ocultando la verdad en Siria e Iraq

Daniel Bellaco. Digital Sevilla, 6 de noviembre de 2017.

El programa comenzó con una conversación con el periodista Mikel Ayestaran, autor del libro Oriente Medio, Oriente Roto. Durante la misma, Ayerstaran contó que los terroristas de ISIS recibieron dinero de países del Golfo Pérsico pero tras esta revelación Évole se quedó en silencio, no fue a más, NO repreguntó: ¿Cuáles? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo llega el dinero? ¿A través de qué bancos y paraísos fiscales? ¿Y eso se sabe y no se actúa?Nada, eso no parece interesar a Évole, o no le interesa que se sepa.

Tras esto, Ayestaran, contó además que el Ejército Iraquí, controlado por EEUU, se retiró de varias ciudades dejando almacenes repletos de armamento de última generación en manos de los terroristas. De esta forma, el Estado Islámico tuvo un territorio, rico en petróleo y armamento moderno y municiones, al poco tiempo de su nacimiento. Y ante estas palabras Jordi Évole siguió, con los ojos entornados, mirando al infinito, en silencio, y NO preguntó: ¿Y por qué se retira el ejército de las ciudades dejándolas en manos de ISIS? ¿Alguien ha explicado la causa? ¿Por qué dejan todas esas armas? ¿Quién controlaba Iraq y de dónde procedían esas armas? The Washington Post desveló que Obama utilizó al ISIS para presionar a Siria y ¿Évole no pregunta por eso?