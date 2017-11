POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS CONTRA EL RÉGIMEN DEL 78/ ABAJO LA MONARQUÍA DEMOCRACIA ES LO QUE EL PUEBLO DECIDA ¡HACE FALTA YA UNA HUELGA GENERAL!

Desde las Marchas de la Dignidad de Madrid saludamos las luchas sociales del pueblo de Catalunya, y su proceso de desobediencia y defenderemos desde las calles su legítimo derecho a decidir relacionarse con el resto de pueblos del Estado como elijan. Consideramos que tras años de movilizaciones, de autoorganización y de luchas de las clases populares catalanas este proceso se ha ganado su legitimidad ante el resto de pueblos de la Península. Vamos a defender el derecho a decidir de todos los pueblos ibéricos y la más amplia democracia, desde la apuesta por la organización popular y la libre federación.

Sabemos que el Régimen del 78 ya ha puesto toda su maquinaria a funcionar para reprimir al pueblo de Catalunya. La aplicación del artículo 155 de la Constitución de 1978 por el gobierno central apoyado por sus organizaciones satélites, Ciudadanos y PSOE, da un paso más en la escalada de la represión contra las luchas y los movimientos sociales. La precipitada convocatoria de elecciones y la entrada en prisión de los Jordis y el pasado jueves de 8 miembros del Govern, muestra de manera clara como el Régimen va a intentar normalizar por la fuerza el proceso de movilización sostenido iniciado el 1 de octubre en Catalunya y continuado con la Huelga del 3 y las diversas movilizaciones que se han dado durante todo el mes de octubre. No vamos a ser l@s defensores de los que han estado recortando y privatizando durante toda la crisis en Catalunya, pero no podemos tolerar que se encarcele a ninguna persona por apoyar y defender el legítimo derecho de un pueblo a decidir. En este sentido en el resto del Estado español no podemos permanecer impasibles mientras presenciamos como un pueblo entero es apaleado por las fuerzas policiales y judiciales para impedirle ejercer su derecho a ser consultado en referéndum e interviniendo política y socialmente de forma autoritaria sus instituciones elegidas mediante elecciones homologables con el resto de países de Europa. Solo un proceso de movilización sostenida en Catalunya apoyado desde el resto del Estado español permitirá que el proceso siga adelante y que haya una amnistía real de l@s pres@s políticos, no solo de l@s 8 del Govern y de los Jordis sino de tod@s l@s que llevan siendo reprimid@s durante años por luchar contra las políticas de los gobiernos capitalistas.

Tenemos claro que las libertades y los derechos se defienden luchando y que la mejor herramienta que tiene la clase trabajadora a día de hoy es la huelga general. La huelga es lo que hace temblar verdaderamente a los que nos gobiernan. Por ello, desde las Marchas de la Dignidad consideramos que hay construir una huelga general en Catalunya, apoyada en el resto del Estado español, que cuestione verdaderamente los intereses del Régimen y de los capitalistas, y que ponga sobre la mesa la verdadera fuerza que pueden ejercer l@s trabajador@s organizad@s.

Los que ahora encarcelan y apoyan el 155 contra el pueblo catalán son los mismos que llevan implantando durante toda la crisis reformas laborales contra l@s trabajador@s, reformando unilateralmente el artículo 135 de la Constitución para que la deuda sea una prioridad frente a la financiación de los servicios públicos: sanidad, educación, vivienda, dependencia, pensiones, prestaciones sociales o desempleo; sin embargo, el Régimen utiliza recursos de tod@s para rescatar bancos que se han dedicado a desahuciar a cientos de miles de familias durante todos

estos años, endeudando al país e hipotecando el futuro de l@s trabajador@s.

La aplicación del 155 no responde, por lo tanto, a las necesidades de l@s trabajador@s. Sabemos perfectamente que estas mismas organizaciones aplicarán el 155 para profundizar la agresión

contra las clases populares, justificando falsamente futuros recortes en base a la situación creada por la insurgencia catalana. La escalada represiva en Catalunya sólo responde a la defensa a ultranza de la monarquía y de los intereses de los capitalistas.

Consideramos que el pueblo de Catalunya ahora tiene que decidir libremente su futuro, consolidando las bases de organismos populares de autogobierno, y desbordando la represión

estatal y las maniobras politiqueras de su propia burguesía neoliberal. Nuestra solidaridad con el pueblo de Catalunya nos impone seguir en el conjunto de estado con las luchas

consecuentes por el impago de la deuda, la defensa de los puestos de trabajo y contra las reformas laborales, la apropiación de los servicios públicos por el pueblo para constituir un

auténtico ámbito de lo común, la lucha contra los desahucios y contra el empobrecimiento de la población, la organización de parad@s y precari@s para construir un pueblo organizado y

capaz de defenderse a sí mismo, combatir las violencias machistas y defender los intereses de las multitudes populares que se han manifestado en las calles durante los últimos años.

Desde las Marchas de la Dignidad de Madrid vamos a apoyar, impulsar y organizar todas las respuestas que se den en solidaridad con el pueblo de Catalunya y por la amnistía de l@s pres@ políticos. Asimismo, no podemos olvidar que el pasado día 2 de noviembre fueron detenidxs en Madrid 8 militantes antifascistas por participar en la movilización contra la represión al pueblo catalán del día 1 de octubre. Exigimos la absolución inmediata y sin cargos de est@s compañer@s: no más represión a los movimientos, no más represión a las luchas sociales. Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

