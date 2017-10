Duele Cataluña. Duele España (I)

Duele Cataluña. Duele España (II)

Voces en Lucha, octubre de 2017.

Estas palabras nacen del dolor explícito, de la desesperación, de la matriz espiritual herida, de entender y no comprender el cómo es posible que hayamos llegado a esto. A la altura de estas incipientes líneas no sabemos con qué tono acabará este texto. Lo único que sabemos es que comienza en llanto. Llanto que nace de la emoción desgarrada de creer que se pueden cambiar las cosas pero desde la impotencia incólume de no tener la más mínima idea de cómo hacerlo.