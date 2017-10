¿A quién obedece Donald Trump cuando arremete contra Irán?

Adolfo Ferrera. El Mirador Global, 17 de octubre de 2017.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado viernes 13 de octubre que había decidido no certificar el acuerdo nuclear con Irán (Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA por sus siglas en inlgés) firmado en julio de 2015. Como en tantas otras ocasiones anteriores, el régimen estadounidense no ha necesitado presentar ninguna prueba que avale sus acusaciones y amenazas. Obviamente esas pruebas contra Irán no existen.

De hecho, tras conocerse esta decisión por parte de Trump, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, emitió un comunicado en el que afirma que Irán “está sometido al sistema de verificación nuclear más fiable del mundo” y que este país “está cumpliendo con todas las obligaciones” firmadas en dicho acuerdo desde hace más de dos años. Ahora la pelota se sitúa en el Congreso que tiene que decidir si Estados Unidos abandona definitivamente el acuerdo nuclear y si se imponen nuevas sanciones contra la República Islámica de Irán.