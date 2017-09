Kurdistán, lo que se esconde tras el referéndum

Thierry Meyssan. Al Watan / Red Voltaire, 26 de septiembre de 2017.

La prensa habla hoy de un referéndum democrático por la independencia del Kurdistán iraquí. Pero, aparte de que ese referéndum –desde el punto de vista constitucional– tendría que realizarse en todo Irak y no sólo en la zona independentista, está el hecho que varios millones de pobladores no kurdos ya han sido expulsados de sus tierras, a las que no podrán volver. En los locales asignados para votar, sólo los independentistas velarán por la legalidad de la consulta.