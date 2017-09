El Observatorio de la mentira contra Cuba. La clase es la clase.

Ramón Pedregal Casanova.

“… porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua.” Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de La Mancha. 2ª Parte. Capítulo X.

La mentira es la primera de las armas empleadas en una agresión. La mentira es el arma con que ataca a Cuba la organización que se autodenomina Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. Conocido por ser financiada por la NED, aparato de la CIA para tareas de guerra que no requieren de la obscuridad de alcantarilla. La ODHC se dedica, y es probado, a falsificar e inventar noticias y hacerlas públicas. La última con la que han agredido habla de “detenciones arbitrarias” en Cuba y daba la cifra de 410 detenciones en el mes de Junio. Ha aprendido del franquismo, que daba la cantidad de votantes en un referendum sobrepasando en 1 millón y medio a los censados y obligados a votar, o por venir a las elecciones contemporáneas, se encuentran en los listados de votación personas fallecidas, nombres inventados, conteos que no han sido probados, urnas desaparecidas, centros de votación que dan por perdidos los votos que han recibido, … y a todo esto hace oídos sordos el Tribunal Electoral o Tribunal encargado de dar los resultados. El ODHC tiene escuela de clase burguesa, los de la clase que lo forman o lo alimentan tienen en el pasado más oscuro de España su referencia. Lo mismo ocurre con la última mentira que el Observatorio, ha tirado contra Cuba como noticia: número y nombres de detenidos que no existen, otros nombres de personas que nunca han sido detenidas, nombres de gentes que no viven en Cuba, nombres con datos personales falsos, … y con ese material disparan contra la Revolución Cubana.

Ahora nos vamos a detener en quién articula semejante grupo de mentirosos.

El ODHC se instala en España, concretamente en Madrid, y como representante aparece Elena Larrinaga de Luis, nacida en Cuba y cuya familia, propietaria de empresas textiles, se va de la isla en 1960 porque tendrían que trabajar y la clase alta concibe el trabajo como una forma de rebaja; la aristocracia española mantiene que el trabajo es de gente baja, vulgar, la chusma que también dicen. De modo que la familia acaba instalándose en España en 1966, pero ¿con quien tienen relaciones y más adelante se emparentan?. Su amistad conocida desde el principio es Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, condesa consorte de Bornos y de Murillo, y titulada como Grande de España, y otros apellidos de campanillas relacionados con el mundo de la construcción inmoviliaria y demás burbujas financieras; ex presidenta del Partido Popular, y por tal partido ex presidenta del Senado, ex ministra de educación y cultura, ex presidenta del grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, que abandonó debido a su relación con los casos de corrupción más escandalosos de España, como por ejemplo el caso Gurtel, de extensión y profundidad que aún no se ha podido determinar. La vida pública-política de la duquesa le ha servido para aparentar desapego de los millones que circulaban ante ella mientras ocupaba los puestos, entre tanto funcionaban los negocios familiares apoyados desde las instituciones en las que se encontraba, con empresas que intervenían e intervienen apropiándose de lo público, como por ejemplo las conocidas como “empresas buitre” dedicadas a extorsionar a la población que habita en viviendas de pertenencia estatal y que los organismos oficiales se las entregan a precio de ganga. También en su día apareció detrás del pucherazo para arrebatar la alcaldía de Madrid y dar paso a la construcción de las cuatro torres que ocupan lo que eran terrenos del Real Madrid, terrenos sobre los que no se podía hacer tal cosa, pero que lo hizo tras comprar a dos concejales del PSOE para tener mayoría y quedarse con la Alcaldía. Y apareció en la creación y financiación ilegal desde el ayuntamiento de la fundación de Vargas Llosa y el grupo de presión, o grupo de corrupción, que hizo su trabajo hasta que le dieron el Premio Novel de literatura al significado derechista; el montón millonario empleado para tal fín quedó sin investigar, y ¿cuántas cosas más?. La clase es la clase, y por eso su amiga Elena Larrinaga de Luis mantiene la familia en los círculos de ultras del pp que, entrada la década de 1990, la emplea como parte de la organización financiada por el fascismo estadounidense para sumarla a la guerra contra Cuba.

Sobrevive en el chiringuito construido y financiado por la CIA, la Comunidad Autónoma de Madrid y la FAES del ultraderechista Aznar, del entorno de éste no queda nadie sin ser denunciado, juzgado, investigado o muerto, incluyendo a Rato, Blesa, Barcenas, … o Berlusconi, Bush, Blair, … Elena Larrinaga de Luis ha sido aprobada en los examenes y requisitos de ultraderechista, y por ello el gran capital la tiene a su servicio. La clase es la clase, ahí están sus amistades.

Emparentada con el cajero del PP Álvaro Lapuerta, puesto por Aznar, acusado, como todos los cajeros de dicho partido de financiación ilegal, tras negarse a declarar su causa fue archivada por los jueces por “demencia senil”. Triquiñuela muy parecida a la empleada por el dictador Pinochet para no ser deportado a España y ser juzgado por crímenes de Lesa humanidad, qué casualidad. Habrá quien diga que la vida es cruel con los pobres ultraderechistas, pobres capitalistas. Sobre el caso puede leer algo jugoso en www.elplural.com/2015/10/29cuatro-funerales-y-una-caida-los-muertos-ocasi-de-la-gurtel , y sobre los antecedentes del caso del cajero lea www.20minutos.es/minuteca/alvaro/lapuerta/ . Alvaro Lapuerta fue presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cuya Universidad ha dado conferencias su pariente Elena Larrinaga de Luis, también es casualidad.

Elena Larrinaga de Luis también tiene relaciones establecidas con Silva Muñoz, ministro de obras públicas en la dictadura franquista y fundador de lo que fue Alianza Popular, que es como llamaron al principio al PP, y con Fernández de la Mora, otro ministro de obras públicas de la dictadura -cuánto les gusta a todas sus amistades el ladrillo-, además Fernández de la Mora era conocido como racista defensor de las teorías supremacistas, lea http://www.eldiario.es/papeles-castellana/Fernandez-Mora-inmovilista-Mariano-Rajoy_0_526698061.html .

Todos ellos son ejemplo de esa democracia que representa Elena, la misma democracia que aquí y al otro lado del Atlántico se opone a los Derechos de los Pueblos, a su unidad, su independencia y su soberanía. No hay más que ver sus postulados contra la revolución cubana: bloqueo, no relaciones del régimen estadounidense con Cuba y en la UE mantenimiento de la “Posición Común” para ahogar al pueblo cubano. La clase es la clase. Familiares y amigos aristócratas y capitalistas integrantes del franquismo fundamentan su estar en el mundo con el primer arma para agredir, la mentira, mentir hasta imponer lo dicho, los repetidores se encargarán de mantener tal cosa.

La mayor inversión del capitalismo junto con la fabricación de armamento es destinada a la propaganda, empresas-fábricas de información tergiversada para difundir entre la clase trabajadora. Cuanto más aten en corto la cabeza de la gente, más trabajará para ellos y más les durará el negocio del sistema que han creado. La mentira es la primera de las armas empleadas en una agresión, por eso se entiende perfectamente que la dictadura imperial y su régimen en España financien a gente como la tal Elena.

Del mismo plato al que llaman OCDH comen Alejandro González Raga y Raul Rivero, dos contrarrevolucionarios con historiales proclives a la acción de los anteriormente citados, que integrados en los ambientes mercenarios se emplean bajo dichas siglas para hacer lo contrario de lo que dicen los papeles con los que presentan a su organización, por tal motivo emplean los terminos Derechos Humanos, y en la proclama de tal cuartel de propaganda antirevolucionaria se añade que lo hacen sin ánimo de lucro. Gentes de poca fé, sí, ¿pero cómo creer tales infundios expuestos a la luz de las pruebas?. Son pobres ermitaños, como los aristócratas y capitalistas entre los que viven. En tan sólo una ocasión se ha les ha escapado un documento en el que se reflejaba una aportación de la CIA, la cantidad era de 64.434 dólares, tras saberse esto han cerrado la ventana que se les quedó abierta, ¿cuánto llevan puesto los restantes desde la década 1990?.

A la aristocracia, al gran capital, al fascismo, al imperialismo, les llena de satisfación las sanciones, el bloqueo, las invasiones los golpes de Estado, la guerra para derrocar al pueblo triunfante, a la clase trabajadora que se sabe igual y con un proyecto de futuro en el que -como decía el poeta, escritor y ensayista Eduardo Galeano-, “ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero”.

Ante el ataque con el arma de la mentira, la respuesta con la verdad: ninguno de éstos siervos del imperio puede afirmar que, no sólo Cuba, sino ningún pueblo latinoamericano ha agredido a EEUU, nunca han ido ejércitos a invadir ese país, nunca le han bloqueado ni han realizado injerencias en su sistema, y sí está a la vista de todo el mundo que Cuba, pilar fundamental de la CELAC (Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños), junto con los gobiernos de su región ha firmado en el 2º Encuentro la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz. Además Cuba viene siendo elegida permanentemente como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En la última sesión, el 28 de octubre de 2016, 160 países votaron por Cuba para que continuase hasta 2019 como uno de los ocho representantes de América Latina y el Caribe. Mientras que Cuba tiene firmados y cumplidos 47 Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, EEUU sólo ha firmado 16. Retengan los siguientes ejemplos que la tal Elena Larrinaga de Luis y sus enlazados en familia, negocios y finanzas ocultan en el Observatorio de la mentira:

EEUU no firma el Convenio sobre los Derechos del Niño, contra la Prostitución y Pornografía Infantil.

EEUU no ha firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CDAW).

EEUU no ha firmado el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución.

EEUU no ha firmado el Protocolo de Kyoto de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.

EEUU no ha firmado el Convenio contra Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.

EEUU no ha firmado el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de Ensayos Nucleares.

EEUU no ha firmado el Convenio Internacional Contra el Reclutamiento, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

EEUU no ha firmado el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas.

EEUU no ha firmado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

EEUU no ha firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte.

EEUU no ha firmado el Convenio relativo a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y sobre la Edad Mínima para el Empleo.

EEUU no se suma a la Corte Penal Internacional de Justicia y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En los momentos actuales en que el mundo entero corre tantos peligros a causa de la guerra del imperio capitalista para apropiarse de las riquezas del planeta, el papel que asigna su maquinaria de guerra a semejante Observatorio es el de disparar con la mentira. Por tanto, póngase atención a sus financiadores y sus componentes, veremos mejor sus fines; y como es tan grande la necesidad de señalarlos, de aprender ética, de escapar al dominio de sus ideas, si lo hacemos habremos dado el primer paso para que fracase Elena Larrinaga de Luis, su aristocracia y su capitalismo, evitaremos que nos colonicen. Por ese mismo motivo resiste Cuba al imperio.

Ramón Pedregal Casanova, libros: “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.