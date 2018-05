La CIA: 70 años de crimen organizado

Douglas Valentine y Lars Schall. Medium, 20 de octubre de 2017. Traducido por Javier Villate.

Con motivo del 70 aniversario de la CIA, Lars Schall habló con el investigador Douglas Valentine sobre la CIA. Según Valentine, esta agencia es “la rama del crimen organizado del gobierno de EEUU”, haciendo el trabajo sucio para los ricos y los poderosos

¿Qué es lo que debemos comprender de la CIA?

Su historia. Si se estudia de cerca, veremos cómo la CIA logra mantener su secretismo. Esta es la contradicción esencial en el corazón de los problemas de EEUU: si fuéramos una democracia y tuviéramos realmente libertad de expresión, podríamos estudiar y hablar sobre la CIA. Nos enfrentaríamos a nuestro racismo y sadismo institucionalizados. Pero no podemos y, por tanto, nuestra historia sigue siendo desconocida, lo que a su vez significa que no tenemos ni idea de quiénes somos en realidad, como individuos y como nación. Nos imaginamos cosas que no somos. Nuestros líderes conocen fragmentos de la verdad, pero dejan de ser líderes cuando empiezan a hablar de las cosas realmente malvadas que está haciendo la CIA.