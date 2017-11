Venezuela ante la guerra económica de la burguesia, del imperio y su guerra mediática. Entrevista a la economista Pascualina Curcio.

Ramón Pedregal Casanova*

La guerra del imperio contra Venezuela Bolivariana cuenta con la burguesía que desde la violencia a los robos de comida y disponiendo de todos sus medios de prensa, trata de ahogar el esfuerzo revolucionario por sostener las conquistas sociales y el paso firme por el socialismo. De esa Venezuela que el pueblo vota y de ese pueblo que se agrupa en la Constituyente viene Pascualina Curcio, economista, autora de “La mano visible del mercado: la guerra económica en Venezuela”. Aquí quedan sus palabras.

“La guerra económica no se puede crear sin la guerra mediática, psicológica… es lo que se llama la guerra no convencional total. Nuestro trabajo, quienes vemos otras realidades en los números y la calle, es precisamente informar. Es un trabajo permanente y constante, hay que luchar con argumentos y datos, Chávez decía que el asunto es el debate de ideas, no quedarse con los argumentos, sino convencer con los datos.”

Pregunta.- Dra. Pascualina Curcio, después del triunfo electoral de la Asamblea Constituyente, ¿el gobierno venezolano está en condiciones de atacar los problemas aun enfadando a sectores diversos políticos y económicos influyentes en la economía venezolana?

La ventaja de la Constituyente, además de cumplir con uno de sus primeros objetivos que fue conseguir la paz en Venezuela que, como Vd. sabe, estábamos en una situación de intentos de generar una violencia mayor en las calles, la Asamblea Constituyente tiene las competencias y tiene el poder, no solamente de hacer una nueva constitución que se está pensando redactar, sino además puede hacer decretos-leyes constitucionales y puede establecer algunas medidas para afrontar este tipo de situaciones. Las decisiones seguramente van a tocar intereses. Yo pienso, y es una opinión muy particular, que son intereses particulares de algunos sectores, pero hay que ver la protección de un pueblo completo y la protección de la población en general, es la población en general la que tiene que tener garantizado el acceso a los bienes esenciales, que no son cualquier bien, sino los asociados a la salud, la vida, y es el 90 y tantos por ciento de la población, es la clase trabajadora. Cuando se manipula el tipo de cambio y se incide sobre la inflación, se está afectando al 90% de la población que es la clase trabajadora que se afecta siempre en situaciones inflacionarias. Regular los intereses particulares no es solo la obligación de la Constituyente sino de cualquiera que gobierne.

P.- El Presidente Maduro, habló hace poco de implementar un nuevo modelo productivo para abandonar el modelo rentista. Ese modelo productivo ¿qué conlleva? Al intentar no depender exclusivamente del petróleo, cómo se puede desarrollar el nuevo modelo.

En Venezuela, del total del PIB, el 15% es petróleo en cuanto a producción, el otro 85% es producción no petrolera, es decir, sí se producen en Venezuela otros bienes, no somos monoproductores, lo que sí somos es monoexportadores, dependemos de la exportación casi exclusiva del petróleo y eso es lo que debemos superar. Ahora ¿por qué dependemos solo de eso? El problema no es del petróleo como tal, petróleo hay y vamos a seguir vendiéndolo, el problema es que la empresa privada de los otros sectores no ha estado exportando. ¿por qué?: eso es parte de lo que hay que superar en ese modelo.

Los sectores privados reciben las divisas incluso a tasa preferencial por parte del Estado y se han limitado estructuralmente en el tiempo (desde que se nacionalizó el petróleo en los 70) a producir para abastecer el mercado interno, no han exportado porque no les interesa, reciben del Estado las divisas que necesitan para importar insumos o para repatriar incluso sus capitales. Uno se pregunta ¿cómo hacen esas empresas cuando no hay dinero? Van y llevan sus capitales, está abierta, siempre ha estado abierta en Venezuela la posibilidad de que los inversionistas privados lleven sus capitales. A diferencia de lo que se dice en los medios de que no hay incentivos para la empresa privada, que es por eso que no se invierte, que no se produce, eso no es verdad, tienen más que incentivos los sectores privados empresariales: primero, reciben divisas a tasas preferenciales y es un incentivo importante, y segundo, la presión tributaria en Venezuela es la más baja de América Latina, que cotizan al 35%, en Venezuela están al 12% pero de 12, 10 puntos es del valor agregado, solo 3 puntos es de la renta, eso no se dice. Sin embargo, las empresas se limitan a abastecer el mercado interno, lo han abastecido siempre, estos últimos años hay otros factores que influyen. Lo importante es superar varias cosas en ese modelo, uno: la dependencia de los grandes monopolios que producen bienes esenciales, no es lo mismo depender de dos empresas que depender de muchas, y otro es que vamos a exportar de forma democratizada, no tienen que exportar dos o tres empresas, cuantas más exporten mejor para no depender ya de los alimentos, de los medicamentos y ahora de la divisa. Muchas empresas deben exportar, ese es también el reto de la superación, no es tanto que vamos a exportar solo petróleo, el petróleo va a seguir existiendo y exportándose, sino incorporar la exportación de empresas que vayan incluso con distintos modos de producción o de propiedad, privado, mixto, estatal…

P.- Antes de la revolución solamente el 19% de la población tenía alguna pensión hoy alcanza al 90% de la población, lo que quiere decir que, la mayoría de la clase trabajadora tiene una pensión, no sé en qué cuantía. Eso ¿cómo se ha resuelto económicamente?, ¿cuánto le ha costado al estado asegurar un ingreso a la clase trabajadora en general? ¿en qué medida el Estado ha cambiado el modelo para poder pensionar a este porcentaje de población?

Efectivamente, eso era así y la pensión estaba por debajo del salario mínimo, después del 99 y, por la Constitución, se establece que la pensión debe ser como mínimo el salario mínimo y cada vez que se incrementa el salario mínimo automáticamente se incrementan las pensiones. Además no siempre se les pagaba o se les pagaba a tiempo… la gran diferencia es el uso de la renta petrolera, de esos ingresos por concepto de petróleo, antes del 99 sin controles cambiarios, los grandes capitales que tenían capacidad financiera para tener acceso a la renta, los bancos… compraban la divisa y del total de lo que adquirían, más del 50% quedaba fuera en cuentas particulares.

Para que tengan una idea desde el año 76 hasta la fecha el sector privado ha recibido, comprado, 700.000 millones de dólares. Antes del 2003, del control cambiario, más de la mitad de esos recursos ingresaban al sector productivo para la importación. Después del 2003 lo que cambia en el modelo es el uso de la renta, ya no se deja a disposición de los grandes capitales la renta, que es petrolera de todos los venezolanos. Controlar la asignación y el porcentaje de más del 50% lo que quedaba fuera se redujo a menos del 20%, la diferencia ha servido para cumplir con los compromisos de pensiones, incluso el salario mínimo a través del Estado, revertir la privatización de la salud, ampliar el número de establecimientos prestadores de salud, de educación, incrementar el número de universidades para ampliar el número de universitarios, promover la Misión Vivienda y entregar más de 1.000.000 hasta la fecha. En los últimos 4 años la pobreza estructural, que mide vivienda, educación, acceso a servicios básico e ingresos del hogar ha disminuido, ha pasado de 28 a 18 y la pobreza extrema ha disminuido de 10 a 4. Vemos el cambio de modelo en otro gráfico que contrasta pobreza con PIB en Venezuela, el PIB era 80/90 en ese período de políticas neoliberales, después el PIB subió, la producción ha aumentado el 45%. La diferencia entre modelos es que mientras entre los 70 y 80 aumentaban los niveles de producción, aumentaba la pobreza, la torta era más grande pero se repartía de forma más desigual, lo que hacía que se incrementara el número de hogares empobrecidos. En cambio, a partir del 99 con el cambio de modelo y el mejor uso de la renta hacia la población, tenemos que tener en cuenta que es falso lo que dicen de que si la renta se le da a los venezolanos estos no trabajan, hemos crecido el 45% del PIB a través del Estado con un mejor uso de la renta y, no quedando fuera el pago de pensiones o programas sociales, va permeando la economía, aumentan los servicios de salud, educación, las obras públicas, la construcción de autopistas, del metro, de viviendas, esto hace que se reactive la economía y se genere empleo, de hecho el empleo público ha crecido más que el empleo privado en los últimos años. El modelo del que veníamos decrecía la renta y aumentaba la desigualdad

P.- Ayer se vio como bajó la calificación de la deuda de Venezuela y se ha sabido de las sanciones de EEUU y las nuevas que va a aplicar la UE, no sé hasta qué punto le puede preocupar al gobierno venezolano, en términos de cómo va a afectar a la economía más local de las ciudades y si puede agravar una situación que ya es delicada.

El año pasado, en octubre, noviembre, las calificadoras y los bancos en general también nos bajaron la calificación que fue el momento en que PDVSA estaba ofreciendo bonos, antes del momento de las fechas de las transacciones, mediáticamente aparecieron noticias como pasó de A a B las calificaciones, el índice de riesgo aumentó de manera importante y, sin embargo, cuando se colocan los bonos en PDVSA fue un éxito. Lo que les digo, los tenedores de bonos o los interesados en los bonos compraron. Mi opinión es que está pasando algo parecido, es un ataque mediático importante y sabemos que los medios financieros son muy sensibles a este asunto de las informaciones pero, por otro lado, quienes están en el negocio saben dónde está o no el riesgo, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación está la situación real desde el punto de vista financiero de Venezuela. Este año con el petróleo a 60 es multiplicar prácticamente por 3 el precio del año pasado y este año el compromiso de deuda no supera los 10.000 millones de dólares a diferencia de 18.000 del pasado año con la diferencia del precio del petróleo. Incluso el año pasado hubo importaciones. Los ingresos, a pesar del precio, cubrieron algo de deuda y las importaciones. Creo que hay que hacer una lectura de ese tipo con las condiciones del país, además de las riquezas que tiene en cuanto a activos, los ingresos. Es como cuando uno va al banco y le pregunta el banquero ¿con qué me va a pagar? ¿tiene ingresos para pedir un préstamo? Si uno no tiene empleo, le echan rápido. Lo otro que le preguntan ¿tiene algún activo para el caso de que no me pague? Mas o menos funciona así, tienes ingresos y activos.

P.- Como estamos hablando de la guerra económica y la importancia de los medios de comunicación, quería saber si tienen localizado en un cuadro geográfico de dónde son estas páginas web piratas que modifican el tipo de cambio, cuáles son estos medios de comunicación que lanzan mensajes interesados para influir en los mercados y condicionar la política del país. No se si saben desde dónde llegan.

La página se llama dolartoday y reside en Miami y, por tanto, ha sido muy difícil tecnológicamente, a pesar de los intentos del gobierno por cerrarla, bloquearla, en el momento en que se cierra, en segundos aparece en otra dirección. Es una página que se muestra de oposición, no solo da un indicador. Es un mecanismo que no solo se da en Venezuela, también se ha visto en Argentina y comenzó con Cristina Kirchner, cuando entra Macri, su primera medida es liberar el mercado cambiario pero dolarblue se mantiene y aumentó cada día más la brecha entre el tipo de cambio y el de dolarblue. El problema es que esos mecanismos no son para alterar los mercados cambiarios, son para alterar mecanismos de precios internos de la economía.

P.- En un informe del día 27 en Maracaibo se recoge el triunfo electoral de la Asamblea Constituyente y viene una serie de argumentaciones y me pregunto si sería necesaria una nueva ley que promueva el control obrero y popular de toda la cadena productiva, una ley que elimine los monopolios, que expropie a los especuladores como medidas urgentes para abordar la criminal especulación que hay.

Hay una ley antimonopolio en Venezuela y la Constitución establece su prohibición. Estamos en una situación de desacato en general, no es un tema económico que sería muy fácil de solucionar, ¿qué se ha hecho? Con los informes de costo en mano se ha sabido cuánto cuesta producir esto y la empresa contesta que tanto y el gobierno decide si es mucho, poco, si necesita subsidio y coloca los bienes. Por eso no han colocado los bienes porque no es un problema económico sino político. Ley existe, el problema es el manejo encubierto de este asunto. Ha habido sanciones en prensa, en todos los niveles de producción y se sigue mostrando. Con respecto al tema de los trabajadores el Presidente Maduro la semana pasada convocó un congreso de los trabajadores para reactivar los CPT, que son los Comités Productivos de los Trabajadores, que implica la incorporación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas, cómo se incorpora la clase trabajadora al control de la producción y distribución de los bienes. Además existen los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que cuando se identifica que el problema está en la distribución, el gobierno transfiere a las organizaciones populares la distribución de los bienes. Hay una propuesta para que se les de una competencia adicional: la fiscalización.

P.- ¿Se plantea la nacionalización inmediata de la banca y el sistema financiero cuya lógica especulativa va contra los intereses de los trabajadores?

Esas propuestas siempre se han manejado, incluso cuando estaba Chávez, la necesidad de nacionalizar o controlar más la banca, ¿qué ha hecho el gobierno desde el año 99? El primer banco, el más grande, donde se manejan las mayores transacciones es el público, cuando estaba Chávez, lo que era el banco de Venezuela, lo que no significa que el resto de bancos no tenga poder, luego se creó el banco del Tesoro, que también es público, el del Bicentenario, el de la Mujer… eso ha sido un mecanismo, si no de nacionalización, de lo que es privado, que sigue existiendo, pero ha sido un mecanismo para fortalecer la banca pública. Que hay que avanzar más porque el sector bancario privado ha tenido un rol importante en todo lo que ha ocurrido en Venezuela en esta situación, sobretodo en el tema del tipo de cambio, en el arbitraje, de 57.000 a 3.000 que es ilegal, pero las transacciones se hacen en el sistema financiero, el control es necesario para el control de las transacciones distintas a las del proceso productivo.

P.- Ayer leía que, según la OMS, hay 851.000.000 de personas en el mundo que pasan hambre y solamente en este año hay 5.600.000 niños que han muerto de hambre. En EEUU superan los 50 millones de personas que viven bajo ese umbral de la pobreza, sin embargo, se habla de Venezuela como si fuese un desastre económico y donde, seguramente, el imaginario construye la idea de que es en Venezuela donde se centran los 851.000.000 de personas con hambre y los millones de niños con hambre. La producción periodística vinculada directamente a esos portales o al gobierno de EEUU, que a través de la Freedom2 hablaba de la necesidad de incentivar al periodismo con el fin de generar un panorama de desastre sobre Venezuela, ha entrado esta semana con una entrevista de un periodista español que, cuando el Presidente Maduro sostuvo que los datos que él aportaba de Cáritas hasta algunas otras agencias venían dados por intereses contra Venezuela, parece que este señor se lo tomaba a broma e ironizaba.

¿Cómo se trata desde EEUU a Venezuela?, Por qué cualquier dato que se de que valga la pena para conocer lo que está ocurriendo es tratado con burla? Cuando decimos que sólo el 19% tenía pensión antes del 99 y ahora tiene más del 90% del pueblo, mienten o callan, ¿es que estamos en medio de un verdadero monstruo dispuesto a destruir cualquier posibilidad de saber y tener esperanza en el futuro? ¿qué podemos hacer?, y ¿qué puede hacer Venezuela para contrarrestar estas campañas infames?

Desde la mortalidad por hambre hasta el rol de los medios.

Nosotros hemos calificado lo que ocurre en Venezuela es una guerra económica, no es un término nuevo, fue utilizado por Kissinger en un documento desclasificado cuando le remitía a Nixon propuestas para derrotar a Allende y, en una de las partes, dice: “esperemos que no se den cuenta que esto es una guerra económica”. No son mecanismos nuevos, son tipificados así. Estas agresiones económicas contra el pueblo no van solas, está potenciadas, amplificadas con una guerra mediática, no pudiera existir sola si no tuviera una guerra mediática. Y el cerco mediático internacional y nacional cómo funciona: crean una situación de hecho y desvían la atención dando la responsabilidad de lo que ocurre al gobierno, al modelo implementado; entre sus argumentos está el tema de que o bien no hay datos, o son falsos. La guerra económica no se puede crear sin la guerra mediática, psicológica… es lo que se llama la guerra no convencional total. Nuestro trabajo, quienes vemos otras realidades en los números y la calle, es precisamente informar. Es un trabajo permanente y constante, hay que luchar con argumentos, Chávez decía que el asunto es el debate de ideas, no quedarse con los argumentos, sino convencer con los datos.

Invitamos a los venezolanos a que se cuestionen cualquier información de cualquier medio. Por ejemplo: falta la harina ¿por qué? Es culpa del gobierno ¿por qué? La gente está muriendo de hambre ¿dónde está eso? En Venezuela hay una pobreza enorme, la gente se muere de hambre ¿entonces por qué fueron a votar 8.000 000 a la constituyente? ¿por qué de los 26 estados el chavismo ganó en 18? Hay otras variables más allá de los números y argumentos que dan indicio de que no es tan verdad lo que se está mostrando en los medios. ¿por qué hay una dictadura en Venezuela? Con 20 elecciones con el 70% de participación, donde ha habido derrotas del Chavismo que fueron reconocidas por el chavismo, entonces ¿qué definimos como dictadura? En la campaña mediática, los medios esconden los argumentos y nuestro trabajo es mostrar la otra versión porque información hay mucha.

Cuando vamos a debatir con comunidades, lo que nos interesa dejar es la invitación a que se cuestionen lo que les dicen porque lo que se busca al final es confundir. Te voy a mostrar otros indicadores sobre el tema de hambre en Venezuela, este es el consumo de alimentos en Venezuela hasta el 2015 Kcal/día/persona, eso tiene el tope de 3.500 kcal por persona/dia, ahora esta está en 3.040 Kcla/día

Cuando comenzó en el 99 el gobierno estaba en 2236 Kcal, esto no lo dicen los medios de comunicación, tampoco dicen que la FAO establece que un país tiene seguridad alimentaria si el consumo está por encima de 2.720. En el 89, cuando el Caracazo, estábamos en 2187, la FAO dice que por debajo de 2.200 es una situación de hambre pero aquí nadie decía que estábamos en esa situación con políticas neoliberales. Es el manejo del tema mediático. Esta es la situación. Cuando uno busca las muertes por hambre, por desnutrición estuvimos en el 89. Los medios no hablan de eso.

El trabajo es contrarrestar esa matriz de opinión con datos, argumentos, ideas y es un trabajo permanente.

Cómo hacen los medios, en los medios no muestran que el Consejo de Naciones Unidas aprobó el examen periódico de Venezuela, dice que en Venezuela se garantizan los Derechos Humanos. Y España suspendió el examen. Para que todos los países miembros de NNUU aprueben, los datos tienen que estar claros. Los datos de desnutrición son revisados por la OMS. Hay que preguntarse por qué la CEPAL en su último informe dice que Venezuela sigue siendo el país menos desigual de América Latina. Lo que significa que tiene un modelo que garantiza el Derecho a la salud… a pesar de estos últimos años que hemos vivido. Nos califica las mismas NNUU con un índice de Desarrollo Humano alto. Eso no lo muestran los medios de comunicación. Quienes estamos observando debemos mostrarlo.

P.- ¿Cuál es la situación de PDVSA? ¿El gobierno en algún momento se ha planteado el escenario de abrir el sector, de liberalizarlo a inversores privados para reflotar en el caso de que se complicara mucho la situación de este?

En Venezuela hay inversores de otras empresas que no son PDVSA en el sector y de distintos países, fue uno de los aspectos de Chávez, darles espacio aunque con mayoría de PDVSA. Ahora, la posibilidad de una apertura petrolera en la que el Estado pierda el control de la industria, ni mucho menos, como se hizo en los 80 y los 90 que se comenzó a buscar en base a un supuesto quiebre por lo que se necesitaba la inversión extranjera privada en el país, eso no se plantea.

Creo que parte de este hilo de la quiebra del país, del default, es para buscar el discurso de los 90 para justificar las privatizaciones, pero eso no se plantea.

Lo que está claro en Venezuela y en los venezolanos es la independencia y la soberanía económica.

Doctora Pascualina Curcio, como debemos terminar aquí, quiero darle las gracias por sus palabras tan esclarecedoras. Transmita al pueblo venezolano y su gobierno revolucionario la solidaridad de los internacionalistas españoles.

*Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.