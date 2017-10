¿Y a usted qué le parece que EEUU se bloquee?

“Bloqueo, ferreo tortor

con un acerado alambre

para matarnos por hambre

o rendirnos por temor.

Bloqueo ensordecedor

y desquiciado alarido;

bloqueo recrudecido,

pero Cuba, hecha un Maceo

luchando contra el bloqueo

ha resistido y vencido”.

Título: El bloqueo criminal de EU contra Cuba. Autor: Armando Guevara Núñez.

Las medidas políticas a veces se dan la vuelta. El gobierno estadounidense, gerente del emporio militar, económico y financiero, instrumentalizador de esa su historieta del “destino manifiesto”, por no compartir nada con la Humanidad, no comparte ni el bloqueo a Cuba. Dicho de manera más justa, el Mundo no comparte con ese gobierno de multimillonarios el bloqueo a todos los niveles de la existencia, a ese pueblo que gobierna la isla de Cuba. La razón es bien sencilla: los gobiernos del mundo están en la burbuja de la globalización, y quieren tener las manos de su capital libres para los negocios allí donde se presenten. A eso se añade la defensa del Derecho Internacional y los Acuerdos de respeto establecidos en las Naciones Unidas, quizás por lo que a esos gobiernos del capital les pueda hacer en su día el imperialismo, y además no desdeñan lo que piensan sus pueblos. A los pueblos no nos gusta la opresión, el coloniaje, la agresión imperial, ni a uno mismo ni a los iguales. Luego, ¿a qué viene tamaña injusticia con el pueblo cubano y su gobierno?.

El caso es que, Cuba fue colonia, y desde 1959 Cuba se niega a continuar siéndolo, y así se sostiene y le dice al arrogante Trump, como le ha dicho a cada grupo representante de los grandes millonarios: Bloqueo a Cuba ni hablar, o hablar, pero en la ONU, y allí el mundo entero ha levantado su voto: NO AL BLOQUEO.

También es perjudicial para la economía de EEUU bloquearse, es guerra, pues en medio de semejante prueba de fuerza los sectores industriales y económicos no operan. Las encuestas en EEUU dicen que el pueblo estadounidense, comerciantes, industriales, emigrantes, pueblo llano, no quiere el bloqueo a Cuba. Los multimillonarios no le sirven a su pueblo.

Y, a usted, ¿qué le parece que EEUU se bloquee?. Lo digo de otro modo: que el imperio del mundo se muestre año tras año en contra de los 191 países de la Tierra reconocidos en la ONU como países independientes y soberanos, ¿les parece bien o mal?. ¿Si en la Organización de las Naciones Unidas se supone que la justicia debe ser la guía, por qué EEUU desobedece a la democracia de la inmensísima mayoría?.

No hay nada que justifique el bloqueo, por lo que es fácil entender que el régimen de los multimillonarios, siguiendo sus intereses, quieren quedarse con Cuba, añoran el colonialismo muerto.

No hay injusticia menos justificada, y la llevan cometiendo desde 1959, cuando Cuba con la Revolución social consiguió su independencia. Los daños que los representantes de los super ricos de EEUU causan a Cuba, en su malsana esperanza de ponerla bajo su dominación, se cuentan ya en 753.000 millones de dólares. A Cuba le han robado ese productivo. A los empresarios industriales, agrícolas, comerciales, que no pertenecen a esa minúscula clase de EEUU, y a los gobiernos del mundo y sus inversores que se beneficiarían de la relación con Cuba, a todos ellos el gobierno de EEUU les roba, y echan cuentas y comprueban cuánto se les va en multas que les impone la potencia imperial, las inversiones perdidas, las intervenciones sobre sus medios de transporte.

Contra al bloqueo de esa cúpula dominante en el mundo, Cuba se situa en primera línea, y se defiende con la justicia que la ha hecho Revolucionaria, independiente y soberana.

Obama mismo manifestó con pruebas en la mano el fracaso del bloqueo, reconoció que el bloqueo era una acción inutil, que Cuba había ganado, y advirtió de la necesidad de un cambio articulando lenguajes ambiguos más para el engaño que para un camino nuevo, y dio pasos a una pequeñísima apertura en esa idea imperial de la posesión, tan obtusa como fracasada. El enemigo de Cuba, tan poderoso, el hacedor de ese acto de guerra comenzado en 1959, no mira a su pueblo, no mira a la paz.

Todo parece indicar que los dolores de cabeza y la sordera del personal de la embajada de EEUU en La Habana vienen producidos por el ruido y la furia, el odio y el afán de posesión de Cuba, pues son históricos. Ruido, furia, odio, afán de posesión ahora agitados con rabia por Trump y sus promotores, contra propios, los habitantes de su país, y extraños, el pueblo de Cuba y los pueblos en general.

Trump, que ha prometido, desde su campaña electoral y como presidente, más dureza contra Cuba, irá el próximo día 1º de Noviembre a la Asamblea General de las Naciones Unidas cogido de la mano de Netanyahu, otro personaje siniestro envuelto en otro acto de guerra ilegal, el bloqueo a Gaza. 191 países frente a ellos dos sólos, aislados, bloqueados en su guerra a Cuba, cuyo pueblo les dice que no quiere ser colonia, les dice No al bloqueo.