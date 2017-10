NO A LAS BOMBAS NUCLEARES EN ITALIA

Paul Craig Roberts Translations, 13 de octubre de 2017.

Llamamiento del Comité No Guerra No NATO para que Italia cese en sus violaciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, exija de los EEUU su retirada del territorio italiano y renuncie al despliegue de las nuevas B61-12, así como que se sume al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de las Naciones Unidas.