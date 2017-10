“Venezuela habla al mundo”. Resumen del encuentro entre el Presidente Nicolás Maduro y la prensa internacional

Ramón Pedregal Casanova*

El Presidente Nicolas Maduro entró en la sala y fue directamente a saludar a la prensa y a gobernadores y gobernadoras allí presentes que habían sido electos para sus cargos, un buen número de ellos y ellas eran muy jóvenes. Habían sido elegidos desde las bases populares por destacar en la defensa de los intereses comunes bolivarianos; la victoria sobre la oposición fue de 18 a 5, el 78 % de la representación gobernadora había sido asumida por la militancia chavista.

Diez auditorias sobre el funcionamiento, que aprobaron todas las fuerzas políticas y firmaron para conocimiento público, avalaban la elección con todas las garantías de limpieza, transparencia y seguridad. Los observadores internacionales llegados de todo el mundo así lo reconocieron y aprobaron también.

El apoyo popular a la Revolución ha remontado los obstáculos más difíciles: intervención mercenaria, robos de mercancías alimenticias, enfrentamientos en la calle por parte de los grupos fascistas, intentos de golpe de Estado, intromisión imperial en la vida política, cortes de luz , agua, gasolina, bloqueo económico, comercial y financiero, guerra económica, … y el pueblo se fortaleció y se reconoció nuevamente, y escogió y defendió a los y las representantes de Bolivar: independencia, soberanía, progreso social y paz.

Dejo aquí una pequeña parte de lo declarado por el Presidente Nicolas Maduro:

“Hemos aprendido a contar con la adversidad y con la victoria, con esta gran victoria que asumimos con humildad. Nuestro pueblo ha dado una gran lección al imperio. La victoria ha surgido de la verdad que ha dado una nueva conciencia al país”.

Recordó las elecciones del 2015 y lo que entonces declaró: “¡Hemos perdido!. Entonces reconocimos la derrota y se entregó la Asamblea Nacional a la oposición. Y empezaron a amenazarme, después marchas, la toma de Caracas, … y yo siempre con el diálogo protegiendo la distribución, el empleo, el plan vivienda,, … y fui a ver al Papa y tuve una conversación muy amorosa, y dijo “Voy a apoyarte para que haya diálogo en Venezuela”. ¿Y qué hizo la oposición?: se retiró del diálogo. … Hicimos cambios económicos. Hubo cambio en Washington y la oposición se echó más atrás y empezaron las guarimbas, y quemaron a 29 venezolanos. Entonces, la oposición, con la fiscal general anterior, se lanzó a un ataque feroz. Con el cambio en Washington nos dimos cuenta de los planes de ésta gente, y nos llegaron documentos, de muy alto nivel desde Washington, donde se decía cual era el plan que iban a seguir. Y buscamos la respuesta en la Constitución para llegar al diálogo. Y convocamos la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana, social, amplia, del pueblo, no partidista. Se convocaba a las organizaciones sociales, a los jóvenes, pensionados, pueblos originarios, a campesinos y pescadores, a las mujeres, a la clase trabajadora, …

Después comenzó un proceso de amenazas públicas, directas, mensajes de extorsión, coacción, para suspender la elección, y dijimos que se iba a hacer la Constituyente así llueva, truene o relampaguee, y así se hizo.

Todos esos meses mantuve la oferta de diálogo a la oposición, les hice la oferta para que se inscribiesen en las listas, y Borges dijo que habían echado cuentas y hasta podían ganar. Dos semanas más tarde declararon que no participarían. Aún les dijimos que el gobierno podía cooptar 60 si querían presentarse, y preguntaron si les dábamos 100, y les dijimos que sí, y después volvieron a decir que no participarían. Alguien desde Washington les dijo que ni así. Y se lanzaron a quemar Venezuela. Pero eso no impidió que se votase la Constituyente: más de 8.000.000 votaron, y llegó la paz, la Constituyente trajo la paz.

Se nombraron las comisiones y comenzamos a hablar con todos los pertenecientes a la oposición, y se empezó el proceso electoral: inscripción de candidaturas, campaña electoral, impecables, con todas las garantías, ellos tenían el 70% de la publicidad, de las cuñas electorales, en las redes sociales tenían el 100%, en Youtube, Instagram, Faceebook, … Declaraban: “Esto es un plebiscito contra Maduro”, decían que las elecciones regionales tenían un carácter refrendario, que estas elecciones eran para sacar a Maduro. Borges declaró: “Las elecciones regionales pueden ser un referendum”; y boicotearon en numerosos Estados, cortaron la luz, el agua la gasolina, y a la oposición le regalaron en las televisiones y la red todos los espacios, y a nosotros no nos daban ningún espacio, nos los negaron sistemáticamente.

Y llegó el día de las elecciones: el proceso electoral venezolano es automatizado, es el más transparente y seguro del mundo, tiene diez auditorias previas de todo el sistema electoral, con la firma de todos los partidos de la oposición, … admitiendo que hay todas las garantías, la oposición llamó a votar, que el proceso era claro, perfecto, … hasta que a la noche se dieron cuenta que estaban perdiendo las elecciones, y entonces se volvieron en contra y empezaron la locura y el odio.

Hemos obtenido la victoria con todo en contra, con la guerra económica, con los sabotajes, con todas las televisiones, las redes, … negándonos la entrada, … y es que otra vez surgió la valentía de los revolucionarios.

La participación fue la más alta que se había dado en elecciones regionales. Hemos ganado 18 de las 23 gobernaciones, incluyendo el Estado de Bolivar; y se va a hacer la auditoría del 100% de las mesas.

Ha sido el proceso más pacífico y libre que ha habido en Venezuela: se instalaron todas las mesas, se instalaron todas las máquinas, funcionaron. Ganamos porque el pueblo tomó la decisión de votarnos. Primero se trató de silenciar que había elecciones, luego dijeron que hubo fraude. Si no quieren dar tregua no importa, estamos preparados, daremos democracia, democracia y democracia.

Al final muchos de sus dirigentes reconocen que no hubo fraude, que perdieron, … y el imperio les da la orden de no reconocer y cambiar la ley electoral, ¿por cuál?, que propongan.

Rajoy fue elegido con el 30% de los votos, y decían que arrasó. Nosotros hemos sido elegidos con el 78% de los votos. Merkel, del 33% que voto, fue elegida con el 18% del padrón electoral, y dicen que nosotros perdimos. Trump perdió por 3 millones de votos y es presidente: ¿qué hubiesen dicho de nosotros si nos hubiesen dado eso?.

No nos dejemos engañar. Disfrutemos la victoria, pero mejoremos, corrijamos, avancemos”.

El Presidente Nicolás Maduro reiteró el esfuerzo del pueblo militante, que no disponiendo de medios publicitarios fue a las plazas, a las reuniones de gente, puerta por puerta, llamando, explicando, contando, mostrando lo realizado y haciendo ver, con la realidad delante, los avances revolucionarios. Los y las candidatas bolivarianos y bolivarianas debieron superar el boicot de los medios de difusión, pero también los cortes de luz, de agua, de gasolina, … que durante la campaña fue realizando la oposición para sembrar el descontento. Los revolucionarios bolivarianos demostraron que si se está en contacto estrecho con el pueblo, el trabajo constante con una dirección revolucionaria vence a la contrarrevolución y al imperio.

*Ramón Pedregal Casanova, libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.