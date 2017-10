El triunfo electoral bolivariano descubre al enemigo del pueblo una vez más.

Ramón Pedregal Casanova*

“Cuando en tus ojos me veo renace en mí la confianza de luchar por esta causa con sacrificio y esmero. Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza. Mi pensamiento, mi canto y mi música vibrante, son par ti a cada instante, pues me colmas de esperanza”.

Decima “Cuando en tus ojos”, de Fidel Barbito al Comandante Hugo Chávez.

Que se descubra continuamente el robo de mercancias por los opositores (ya lo había anunciado el mono adivino Requesens, el mono que articula los labios para dar la impresión de que habla cuando en realidad habla el conglomerado imperial, que sus escuadras fascistas iban a dedicarse a hacer pasar hambre al pueblo robando alimentos); que se descubra el robo de dinero para llevarselo al exterior y financiar a los mercenarios y ahogar la economía de Venezuela (ya se han cambiado el tipo de billetes con el fin de no dar valor a los robados por la oposición); que se descubra el documento base (Operación Venezuela Freedom 2) en el que la oposición articula su comportamiento de vasallos para que el imperio más destructor de la Historia humana arrase Venezuela y se apropie del país; que se descubra el vínculo entre los saboteadores en la calle, la guerra en fase económica, la alianza de Almagro, los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Brasil, expertos derechistas, con los golpistas, y que clamen como éstos por la intervención extranjera; que se descubra los vínculos militares, político-económicos y de prensa del gran capital occidental con la ultraderecha venezolana para potenciar las sanciones y el bloqueo al comercio y el intercambio pacífico de Venezuela con el mundo; que se descubra al régimen del Estado español celebrando el fallido golpe de Estado al presidente Chávez en su día, y se le descubra a diario dando cobertura política, publicitaria, policial en Madrid a los violentos y participando del acoso al gobierno venezolano tanto cuando éste vence electoralmente como cuando redistribuye la riqueza, elimina el analfabetismo, extiende los cuidados médicos a todo el pueblo de Venezuela, construye vivienda pública, disminuye la pobreza de manera drástica (el régimen del Estado español tiene el 29,9% de pobreza infantil, la segunda mayor de Europa, Rumanía tiene el 30%), desarrolla el poder popular para que dirija su futuro, … lo dice todo del régimen del Estado español; … que se descubra … una, dos, tres, mil vínculos entre fascismo y gran capital nos dice que nunca ¡nunca! van a rendirse en su intento de derribar el ejemplo revolucionario creador de un mundo mejor, un mundo en el que la justicia social, la soberanía popular y la paz sean una misma cosa.

¿Que no reconocen la última victoria del Chavismo en las elecciones regionales ante un despliegue enorme de observadores internacionales?: No se podría esperar menos del fascismo, del imperialismo, de los anteriores colonizadores esclavistas: No han reconocido ninguna de las victorias revolucionarias anteriores, con ello sólo están declarando su inversión económica, publicitaria-periodística y militar en la destrucción de Venezuela, procurando el mayor bloqueo, la injerencia política, la invasión armada, los actos de terrorismo más desalmados que incluyen la quema de personas y bienes sociales: para que el mundo vea como son. Así son los reaccionarios, eso es lo que han venido haciendo desde el primer triunfo electoral del Presidente Hugo Chávez, cuya entrega al pueblo venezolano llenó de esperanza a los pueblos del mundo, ese que ha sido el primer gobernante revolucionario, el mismo que se enfrentó y venció al imperio y sus burguesías servidoras que tanto intentan que la Historia vuelva atrás y ponga a la clase trabajadora como su esclava.

Si a la reacción fascista venezolana y del exterior se la descubre en sus actos y sus justificaciones para acabar con Venezuela Bolivariana, a los revolucionarios también se les reconoce por su valor en la defensa de las conquistas sociales y en la conciencia y la organización que siembran. Con la acción bolivariana se levanta el compromiso del Presidente Hugo Chávez: “Aquí estoy parado firme. Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer. Soldado soy del pueblo, ustedes son mis jefes”, y el Presidente Nicolas Maduro le continúa.

*Ramón Pedregal Casanova, libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.