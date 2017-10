Pánico

Blog “El territorio del lince”, 5 de octubre de 2017.

Pensar cándidamente, por ser cauto en los calificativos, como hacen personajes como la alcaldesa de Barcelona y otros podemitas en una mediación gratuita de la UE es como pedir peras al olmo. ¿La UE que hizo oídos sordos al referéndum en Grecia, legal, como dicen ahora que no fue el de Catalunya y se pasó por el forro la voluntad popular, mediando? No me hagáis reír.