Blancos y en botella

Marcos González Sedano *



Andaba en otros quehaceres literarios cuando una ráfaga de articulistas neo-izquierdistas me perforó el oído derecho; pero fue Alfredo Zitarrosa el que me instó a salir a pasear y dejar mi trinchera, abandonando mi zona de confort y mi prudencia, casi cobarde.

¡No voy adelante con el Imperio!, así como que no, amigos y amigas de la izquierda amarilla. Tal vez mi memoria se olvidara (que no yo) de los lazos históricos que les unen a ustedes a ellos; pero lo de Iraq, Libia, Honduras, Paraguay, Brasil, Siria, Yemen…y ahora Nicaragua, están tan a flor de piel, que la evidencia ofende y sus argumentos también, siempre al lado de los ejércitos de falsa bandera ya sean estos en Siria, Venezuela o en Nicaragua.

Puede que los gobernantes de esos países a mí me gusten más o menos, o menos que más, pero no me mancho las manos en operaciones Imperialistas que, por repetidas, saben a añejo.

Considero que la capacidad intelectual de ustedes da (más o menos como la mía) para saber de qué hablamos. Parece que ustedes desearan y los hechos lo avalan, con sus puntos y sus comas, de qué lado están; como si la victoria del Imperio fuera la propia.

Adelante….con quién,¿ con la OTAN o con el Departamento de Estado? Ustedes podrían tener una estrategia internacional diferente a la del Estado, pero el estado de ustedes en el interior es igual al del exterior, tan cerca del sol imperial que se funden.

Adelante, vayan ustedes adelante…. con sus programas, proclamas y soflamas seudoizquierdistas, con un contenido socialdemócrata tan errático como plantar papas en el Polo Norte; allá ustedes. Pero si siguen disparando contra los antiimperialistas, contra los países que se resisten al Imperio, al genocidio que se está perpetrando contra la Humanidad, estarán ustedes claramente identificados como enemigos de los pueblos que resisten la opresión de las élites, de la oligarquía internacional; ustedes formaran parte indispensable del 1%.