1948. 15 de Mayo Gran Marcha de la Resistencia por el Retorno de los refugiados a Palestina y Jerusalén la capital.

Ramón Pedregal Casanova. FAI, 15 de mayo de 2018.

Día 14 de Mayo: los sionazis asesinan a 55 palestinos y dejan a 3.000 heridos. Que el Tribunal de Justicia Internacional de la Haya imparta la orden de detención de los asesinos. Mientras mataban a gente indefensa que se manifestaba frente a alambrada que mantiene presa a la población de Gaza, la aviación sionazi bombardeaba viviendas, refugios y una central eléctrica. En el caso de que ningún Estado con poder suficiente intervenga para detener a los asesinos, sentarlos en el banquillo de los acusados y juzgarlos, quedará claro que sobre los países que aparentan ser grandes se ha establecido un poder real que, formando parte de una organización criminal, ha corrompido el significado de la justicia, la humanidad y la solidaridad.

“Afirmo que no hay una nación judía. Los miembros de mi familia, por ejemplo, que han estado en este país (Inglaterra) por generaciones, no tienen ningún tipo o clase de intención comunitaria con ninguna familia judía en ningún otro país más allá del hecho de que profesan en mayor o menor grado la misma religión. No es más cierto que decir que un inglés judío y un moro judío son de la misma nación que decir que un inglés cristiano y un francés cristiano son de la misma nación: de la misma raza, quizás, rastreados a través de los siglos de la historia de una raza particularmente versátil”.”