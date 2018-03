El mundo según Trump : entrevista a Michel Collon

Investigaction, 16 de marzo de 2018.

¿Por qué concede usted tanta importancia a la información y su manejo?

La información es una batalla, es una guerra y cada una de estas guerras que hoy vemos está acompañada por mentiras mediáticas. Hay que intoxicar la opinión internacional para que acepte la guerra y se comporte pasivamente. Por eso necesitamos investigar detrás de la versión oficial, para ver qué se oculta, en eso se basa la concepción de propaganda para la guerra que he formulado. Cuando eres presidente de los Estados Unidos y haces una guerra contra Iraq, Libia, Siria o Venezuela, si hay algo que no puedes decir es la verdad. Tú no puedes decir “vamos a la guerra por el petróleo, por el gas, por la posición estratégica”, porque eso no es bien visto. Entonces hay que hablar, hablar mucho, organizar la propaganda de guerra y, desde mi punto de vista, la propaganda de guerra del imperialismo.

Los medios de comunicación del imperialismo tienen 5 principios: el primero es ocultar sus intereses económicos. Se trata siempre de una guerra humanitaria, a favor de las minorías, las mujeres, contra el terrorismo; siempre será una guerra moral. El segundo principio es ocultar la historia, es decir, en cada región del sur hay problemas del pasado provocados, más o menos, por el colonialismo que ha organizado la división de los pueblos para potenciar la inestabilidad. El principio número tres es satanizar, presentar una imagen horrible, con atrocidades, con imágenes naturalmente, del enemigo y el enemigo nunca será el pueblo, sino un dirigente, un dictador, un pequeño grupo. El principio cuatro consiste en invertir el agresor y el agredido y hacernos creer que tú no vas a agredir sino a rescatar a las víctimas. En ese sentido está el caso de Israel, que siempre es presentado como víctima de los misiles de Hamas y de los palestinos, ocultando la verdadera historia. El principio número cinco es monopolizar, impedir el debate. La opinión pública en nuestros países debe pensar que hay una verdad punto final. Cuando se hace una guerra existen dos intereses y dos puntos de vista y dos maneras de proyectar los hechos, sin embargo el agresor se encarga de hacer visible solo uno, el suyo. Cinco principios de la propaganda de guerra que realmente apuntan hacia la manipulación de la opinión pública y que pueden ser confirmados con exactitud en cualquiera de los conflictos actuales.