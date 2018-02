El País incluye el Sáhara en Marruecos, que censura libros por diferenciar el mapa saharaui

Alfonso Lafarga.- El diario El País publicó el 6 de febrero un mapa con el Sáhara Occidental -territorio no autónomo pendiente de descolonización- formando parte de Marruecos, donde días después fueron retirados 25 libros del Salón Internacional del Libro de Casablanca por incluir un mapa del territorio saharaui diferenciado de Marruecos.

Con motivo del Día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina, El País incluyó un reportaje con un mapa de África en el que aparecen en azul los países en los que esta práctica está prohibida por ley y en gris los demás.

El mapa correspondiente a Marruecos, país que no figura entre los que tienen prohibida por ley la mutilación femenina, abarca también el Sáhara Occidental, invadido a finales de 1975, anexión que no ha sido reconocida por ningún país y que se encuentra entre los 17 territorios no autónomos de la ONU.

Días después de la información de El País, el 14 de febrero, la Agencia EFE distribuyó una información fechada en Rabat relacionada con el mapa de Marruecos y el Sáhara Occidental, que recogieron periódico de PRISA y otros medios: El Departamento del Libro del Ministerio marroquí de Comunicación y Cultura retiró 25 libros del Salón Internacional del Libro de Casablanca, la mayoría por incluir el mapa del Sáhara Occidental separado de Marruecos, un mapa “cortado” según el director de este departamento, Hasán Uazani.