Manifiesto, respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas.

Publicamos el siguiente Manifiesto, que nos han dirigido al Foro para su difusión. Se anima a otros militares que deseen participar en esta necesaria iniciativa antifascista, que se dirijan al correo indicado en el texto o rellenen el siguiente formulario:

Un grupo de militares y viudas de militares demócratas, desean hacer público el siguiente Manifiesto:

Mostramos nuestro rechazo total, sin ambigüedad alguna a la Declaración de militares franquistas en defensa del general Francisco Franco, publicada en el siguiente enlace:

https://ame1.org.es/6750-2/

Los militares que nos adherimos a esta propuesta sostenemos que:

1. El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años.

2. Los militares españoles somos funcionarios servidores del estado, tenemos nuestra conciencia individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Estado democrático.

No somos portadores de una Moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español.

En consecuencia firmamos este Manifiesto, y lo completamos cada uno, como ciudadanos libres, con nuestra aportación personal.

Nota para contacto:

Cualquier militar, o viuda de militar, que desee adherirse a este Manifiesto debe dirigirse a turmaira2@gmail.com indicando su nombre completo, el Ejército al que pertenece, su grado militar y situación administrativa.

Capitán de Navío de la Armada retirado D. Arturo Maira Rodríguez

Su contribución:

Franco fue un dictador genocida.

Su contribución a la Historia de España fue establecer una època de terror, incultura, opresión y aislamiento internacional

Capitán de Navío de la Armada, retirado D. Manuel Pardo de Donlebún

Su contribución:

Como militar, Franco es aborrecible: no solo se rebeló contra el gobierno, sino que aplicó una política de violaciones sistemáticas de las leyes de la guerra y de los derechos humanos de los no combatientes.

Las 600 firmas no hacen otra cosa que poner en evidencia, ante todo el pueblo español, lo que solo para los que hemos vivido la vida militar resulta patente y que los poderes públicos se han venido esmerando por negar desde la muerte del dictador: la mentalidad fascista pervive con fuerza entre los mandos militares.

Antonio Maira Rodríguez

Capitán de Fragata de la Armada retirado.

Su contribución:

La figura del Franco militar y el Franco traidor y genocida son inseparables como los mimbres de un cesto. El genocida no solo asesinó a cientos de miles de españoles y exilió a otros cientos de miles más, sino que fue aliado fiel de los Países del EJE, es decir: del fascismo y el nazismo. La represión alcanzó a mujeres, niños, familiares próximos, y ancianos”.

El golpe militar de Franco realizó un enorme robo a las innumerables víctimas: el expolio de sus bienes. Ello generó una avidez por matar ya que era muy rentable. Asimismo condujo a la formación de las grandes fortunas del franquismo y de la transición. La codicia tenía un premio.

Jaime Pablo Aguado Gómez, Capitán de Navío retirado

Su contribución:

Plenamente de acuerdo con la respuesta que se debe dar al panfletario Manifiesto de ese grupo de militares franquistas, de los que discrepo radicalmente y que por supuesto a mí no me representan.

Es muy triste pensar que hemos pertenecido a un ejército que mayoritariamente profesaba una ideología totalitaria fascista y antidemocrática, que procedía en gran parte del trágico resultado de una cruenta guerra civil originada por la rebelión perpetrada por ellos mismos y por ese personaje despreciable y criminal de nefasta memoria llamado Francisco Franco y al que ahora pretenden enaltecer.

¡Siento una enorme indignación y vergüenza!

También una gran pena al pensar que ahora que al final de nuestras vidas se abría la posibilidad de la reparación (al menos parcial) del enorme daño que aquella tragedia causó a nuestro país y a su pueblo, todo ello pueda verse truncado y revertido por la insensata e injusta actitud de ese reaccionario grupo residual y cómplice del genocida dictador.

¡No, no se debe permitir!

Capitán de Fragata de la Armada jubilado

Pedro Cardona Comellas

No es admisible que después de 40 años no se hayan condenado los miles de crímenes cometidos por Franco y sus secuaces, los que ahora pretenden poner en peligro la democracia. No podemos consentirlo.

Condeno la carta de esos falsos patriotas y conmino a la fiscalía que corresponda a que investigue el posible delito contra la Ley de la Memoria Histórica, 52/2007, de 26 de diciembre, que presuntamente cometieron.

José Ignacio Domínguez, Tte. Coronel de Aviación

Su contribución:

Las turbulentas relaciones familiares durante la infancia y su pequeña estatura convirtieron a Franco en un ser acomplejado. Permitió que asesinaran a su hermano Ramón, al que envidiaba y odiaba. Trasladó sus problemas psicológicos a la política, se sublevó contra el Gobierno de la República legalmente constituido, ganó la guerra no por su obsoleta estrategia militar africanista sino gracias al apoyo de Hitler y Mussolini. Reprimió con sadismo a los vencidos. Debido a los pactos de la Transición aún perdura el relato de los vencedores que convirtieron a una persona mediocre en un falso líder carismático, por eso todavía se producen hechos reprobables como el apoyo de militares a un dictador sanguinario, algo inconcebible en cualquier democracia europea.

Javier del Canto Mozas

Cabo de Ejército del Aire. Reservista de Especial Disponibilidad UU

Su contribución:

“La reacción del gobierno ante estos golpistas, que exaltan la figura de un dictador asesino, ha sido tibia, muy tibia. Pareciera que el gobierno tiene miedo de estos militares indignos.”

Ángela thomas andreu. DNI 41327563J

Su contribución:

Soy la viuda de bernardo vidal garcia, cte. de ingenieros expulsado de la escuela de estado mayor en junio de 1973 y detenido en septiembre por sus ideas demócratas.

Que 43 años después de la muerte del dictador tantos militares revindiquen su memoria me llena de estupor y vergüenza.

La constitución de 1978 k votamos la mayoría de ciudadanos españoles dejo claro el papel del ejercito al servicio del pueblo español.

Como puede haber militares k añoren aquel personaje!!!!

El ejercito actual esta en misiones internacionales, lo valoran los ciudadanos, son universitarios…. quienes son estos firmantes????

Deberíamos conocer sus nombres… que privilegios han perdido con la democracia???

Que hacen los fiscales k no les investigan???? Es por la libertad de expresión k tenemos ahora y que nos negó franco???

Enrique Vega Fernández

Coronel de Infantería, Ejército de Tierra, en situación de retiro.”

Su contribución:

Me gustaría recordar, como militar con 47 años de servicio en las Fuerzas Armadas y, por tanto, ‘como heredero y depositario de la tradición militar española de todos los tiempos’, que rezan nuestras Ordenanzas, que el general Franco Bahamonde dejó de ser, a efectos éticos y políticos, general del Ejército español para convertirse en político de ideología fascista (al orden del día en la época) desde el momento en que se rebeló y sublevó contra un Gobierno legítimo libre y democráticamente elegido, provocando una guerra civil que causó más de un millón de víctimas, aislando internacionalmente a España y manteniendo en ella durante treinta y seis años un régimen dictatorial que causó mucho sufrimiento. Es por ello que efectivamente no me gustaría que ‘se borrase este medio siglo de historia de nuestro país’ y se recordasen los hechos y sus consecuencias tal como ocurrieron.

Rafael Permuy López

Comandante del CGA (Artilleria) (Retirado)

Ejército de Tierra

No es posible deslindar los perfiles políticos y militares de Franco. Un militar ha de ser fiel a los principios democráticos y defender a todos los ciudadanos por igual, piensen lo que piensen. Ese es nuestro deber.

Una Hoja de Servicios brillante queda borrada de un plumazo si te sublevas e incumples la Ley.

¡Vivan los militares demócratas!”

Miguel Pastrana de Almeida

Ex-cabo profesional de la Armada y su Arma Aérea. Funcionario

civil, actualmente”.

El ex-general (el Gobierno legítimo de la II República española le

retiró su condición militar apenas conocida su traición), Francisco

Franco, sólo puede ser reivindicado como ejemplo de los valores de la

milicia, desde una profundísima perversión de los mismos. Es algo de hacer notar: objetivamente, Franco fue un militar traidor, felón y

desleal para con su patria. Y con esa misma objetividad, podemos

afirmar, que nadie -absolutamente nadie-, es responsable en España de la muerte de tantos civiles, y también de tantos militares. Nadie ha

asesinado fríamente a tantos militares de nuestro país, como el

ex-general Francisco Franco Bahamonde”

Julio Rodríguez Fernández

General del Aire (Retirado)

Su contribución:

¿Por qué han firmado junto a condenados por golpistas (23F)?

¿Por qué apoyan a quien fue desleal, indisciplinado e irrespetuoso con la Ley vigente?

¿Otra vez, los “portadores de valores eternos”?

Pues flaco servicio a las FA,s.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada retirado

Franco fue un asesino genocida cuyo padrino de bodas fue Alfonso XIII. Dos de sus “referéndum”, base “jurídica” del actual régimen monárquico, siguen vigentes. La Corona ha conspirado siempre contra las ansias de libertad del pueblo, de ahí el manifiesto franquista de conocidos generales monárquicos, cuyo fin no es otro que afianzar la Corona borbónica y posiblemente presionar al Gobierno para una actuación en fuerza de las FAS en Cataluña.

Marco A. Santos Soto

Cabo activo del Ejército de Tierra.

Su contribución:

Los militares profesionales de tropa, los que estamos bregando día a día, con sudor, lágrimas, frío, lo hacemos por nuestro país. No cabe duda que los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las F.A.S su jardín particular desde el 36. No estoy dispuesto a que ese manifiesto quede impune pues ataca directamente a esa Constitución con la que tanto se llenan la boca. Las F.A.S para servir esa Constitución deben ser totalmente democráticas y como miembro activo repudio cualquier homenaje al asesino. Salud y República.

Alberto Romero García

Ex marinero de la Armada 2011-2018

Franco, así como sus compinches, fue un traidor a España, responsable de dar un golpe de estado, de arrasar el país trayendo la guerra de la mano de Hitler y Mussolini, de la ejecución, encarcelamiento, exilio y toda clase de represión contra el pueblo español; y de mantener a este país bajo un sistema represor durante décadas.

No hay ninguna razón ni justificación posible para defender tal figura desde ningún punto de vista que no sea la simple repetición de la propaganda franquista metida a sangre y fuego durante la larga noche de piedra de la dictadura.”

Antonio Navarro Molina

Subteniente del Ejército del Aire en activo

“Franco juró defender a la República y luego se levantó en armas contra ella, por lo que se convirtió ni más ni menos que en un traidor a la Patria, que es el mayor delito que puede cometer un militar. Por ello debería ser despreciado por todos los miembros de las FA’s. Y por supuesto su figura no merece el respeto de nadie que se considere demócrata.

Un saludo a los militares demócratas”.

Maximino Barrio Martínez

Guardia Civil en activo

Su contribución:

El ensalzar a un militar que traiciona su juramento de lealtad,rebelándose contra un gobierno elegido democráticamente para después provocar un conflicto civil que llenaría España de dolor además de miles de asesinatos durante y después de la guerra civil instaurando una dictadura totalitaria-estoy en desacuerdo con el sociólogo del régimen Juan Linz que lo denominó régimen autoritario,para más información desarrollada se puede leer en “La otra cara del Caudillo”,Ángel Viñas,el uso de lo que se denomina el “Führerprinzip” que Viñas autodonima “Francoprinzip”-,durante esa dictadura y ya durante la contienda se justificaría aquella felonía cometida por los militares sublevados,entre ellos el General Franco, como un golpe ante la amenaza roja que se avecinaba,hechos rotundamente falsos que ya han desmentido infinidad de historiadores( el fallecido hispanista Herbert Southworth, Sir Paul Preston,Enrique Moradiellos,Julian Casanova,el ya mentado Ángel Viñas, el fallecido Julio Arostegui,Helen Graham,Xabier Irujo con respecto a las mentiras y mitos sobre el bombardeo de Guernica….).Muchos son los argumentos que se podrían exponer aquí para destapar aquella otra cara de un dictador que rigió España durante 36 años a base de represión y miedo,el que militares aunque retirados( no tuvieron valor de hacerlo en activo) un día sirvieron y vistieron de uniforme en una democracia-muy limitada gracias a su valedor,pero democracia al fin y al cabo-que blanqueen a un traidor y criminal es preocupante espero que sean los residuos de ese “franquismo sociológico” que tanto nos cuesta quitarnos.Los militares estamos para servir al pueblo y su voluntad y respetar esa voluntad atraves de los representantes elegidos democráticamente,y no para ninguna otra cosa más.

Carlos Vidal Ojea

Cabo I del Cuerpo de la Infantería de Marina

Su contribución:

“El silencio también humilla a las victimas y nos convierte en cómplices de la barbarie y la traición.”