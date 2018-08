Madeleine Albright: la gran dama de la política alerta de los nuevos fascismos

Mikel Itulain. Blog “¿Es posible la paz?”, 5 de agosto de 2018.

Este titular del artículo para cualquiera algo informado, siempre una minoría en la sociedad, no deja de ser algo ridículo y bastante vergonzoso, pero es el que nos ofrece en una entrevista un folleto propagandístico en forma de revista de los medios corporativos.

Albright no es ninguna gran dama, porque en primer lugar no es ninguna gran persona, bien al contrario.