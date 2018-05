Contra-cumbre “No a la guerra – No a la OTAN”. Bruselas, 7 y 8 de julio

Counter Summit “No to war – No to NATO”

Sitio web “No to war – No to NATO”, 26 de abril de 2018.

Llamamiento a la movilización en Bruselas y al encuentro internacional Contra Cumbre, que se celebrarán los días 7 y 8 de julio de 2017, en vísperas de la Cumbre de la OTAN del día 12 de julio.

Estos actos forman parte de la campaña internacional contra la Cumbre de la OTAN, para la que el Frente Antiimperialista Internacionalista está preparando la participación española en la movilización internacional que se llevará a cabo el día 11 de julio.