Homenaje a Luis Otero, compañero y amigo

Antonio Maira. Web del Frente Antiimperialista Internacionalista, 27 de mayo de 2018.

al vez las nuevas generaciones rebeldes, los jóvenes que buscan desesperadamente el futuro, que sufren el paro, la miseria y que luchan por dignificar su vida y las de sus futuros hijos, no saben quién fue y quien es Luis Otero, antiguo comandante y dirigente de la Unión Militar Democrática (UMD) que no morirá nunca. No saben que nuestro presente duro y groseramente desigual, violento y prefascista, ha olvidado a Luis pero volverá a recordarlo porque necesita recordarlo.