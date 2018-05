CRÓNICA DE UN VIAJE A LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

Por Mikel Vivanko, Delegado Oficial de la Asociación de Amistad con Corea (KFA), y miembro del Grupo de Trabajo de Corea del Frente Antiimperialista Internacionalista. 14 de mayo de 2018.

Fui a la RPDC ocho días, invitado por la Asociación Coreana de Científicos Sociales (ACCS).

Ya sólo al entrar en contacto en el aeropuerto de Pekín con otros pasajeros norcoreanos y con personal de Air Koryo (que por cierto se ayudaban afanosamente entre ellos), se empieza a dar uno cuenta de que la relación entre los y las ciudadanas de la Corea Popular sobrepasa la camaradería y la amistad: son una gran familia. A nosotros nos trataron igual; yo llevaba en todo momento en el pecho la insignia con el rostro sonriente del Presidente Kim Il Sung, algo que no se puede comprar ni vender, sólo puede ser entregada por el Gobierno de la RPDC (a mí me la otorgó en su nombre el camarada Alejandro Cao de Benós, Delegado Especial del Gobierno de la RPDC, por mi trabajo socialista); además mi visado era de amistad, no de turista, con lo cual me han tratado como a uno más, un camarada y amigo, amigo de la República y amigo íntimo de los y las camaradas con los que he interactuado, que ya son amigos míos para siempre, y mi segunda familia.