Acto en Carabanchel: RUSIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La Plataforma Global contra las Guerras y la Agrupacion de IU de Carabanchel convocan el sábado 5 de Mayo, a las 19 hs a este acto que tendrá lugar en la sede de IU de Carabanchel, calle 15 de Mayo 19- Metro marqués de Vadillo:

Estamos en la crisis mas grave de la historia del capitalismo. No hace falta demostrarlo. Lo que no es tan sabido, pero la población lo intuye, es que el capitalismo sale de las crisis con guerras. El capitalismo a día de hoy es imperialismo.

Igualmente no hace falta demostrar que una guerra generalizada, con las armas atómicas, bacteriológicas … es el fin de la humanidad. A tal peligro, la extinción de la especie humana, nos enfrentamos en el presente momento histórico. El capitalismo mas agresivo e imperialista (por su carácter globalista, trasnacional), es el de EEUU, la OTAN, la UE, Israel, Arabia Saudita. El llamado bloque occidental. Está atenazado por una crisis económica tan grave que solo puede salir de ella con una guerra mundial. De momento la está librando, al interior de sus países con los recortes, la política ultraliberal, anulando los derechos sociales, laborales, la sanidad, la educación , etc.

La pobreza como un arma política contra la población. Al exterior con una guerra mundial localizada en frentes. Yugoeslavia, desmembración de la URSS, Irak, Afganistán, Libia, Siria, y el sin fin de conflictos que asolan Asia, África, Sudamérica. Ante su derrota en Siria, el imperialismo occidental está sopesando desencadenar una guerra con armas atómicas, con el fin de salvar la crisis que le atenaza. A tal escenario está provocando en la península de Corea. Pero pretender desencadenar tal guerra y salir indemne es una ilusión. Tal guerra es el fin de la humanidad.

En tales circunstancias está la cuestión de Rusia. Rusia (de 1917 a 1991 la URSS) ha sufrido, en el último siglo, tres guerras de agresión internacionales (I GM, guerra de agresión contra la naciente URSS, 2 GM). A demás de un continuo acoso y agresión encubierta, guerra económica, mediática, cultural, etc. No ha tenido un año de paz Rusia desde 1900. Esta situación ha provocado un grave perjuicio económico. Se pueden evaluar que la política de agresión de los países occidentales contra Rusia ha provocado 100 millones de muertes, en el último siglo. Este es el origen de la escasa población, en proporción a su territorio, de Rusia. A partir de 1917 la excusa era la lucha contra el comunismo. Desde el 2000, en que Rusia empieza a levantarse de la postración en que cayo con Yeltsin, Occidente vuelve a acusar a Rusia de lo mismo, solo que sin tener la excusa del comunismo. Fabricando toda una propaganda de guerra, que la opinión pública se la traga sin rechistar. Para justificar la guerra que tanto necesita. Esta propaganda, en base a mentiras, es una colección de tópicos: Rusia no es una democracia, se persigue a la aposición, es expansionista, una amenaza, etc. Para debatir sobre esta situación, hacer frente a esta amenaza de guerra y desmentir las mentiras sobre Rusia os invitamos al presente acto.

Exposicion de fotografias ganadoras del Concurso Internacional “Andreu Stenin” (Reportero gráfico de Rossiya Segodnya” asesinado en Ucrania en 2014).