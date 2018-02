Canarias un territorio de paz: Necesidad de un Estatuto Internacional de Neutralidad

A instancia del Consejo Nacional de Unidad del Pueblo, EH Bildu pregunta al Gobierno del Estado Español sobre la creciente militarización de Canarias y porque no se inicia ya trámites ante los organismos internacionales para declarar a Canarias territorio neutral ante cualquier conflicto bélico, mediante un ESTATUTO INTERNACIONAL DE NEUTRALIDAD.

“La sociedad canaria tiene una legitimación de orden histórico, porque en el Referéndum del 12 de marzo de 1986 votó NO a la OTAN, porque ha demostrado siempre determinación contra la guerra, como las multitudinarias manifestaciones contra la Guerra en Iraq y porque Canarias es antimilitarista y quiere ser un pueblo de Paz y en Paz, cuestión que no es muy difícil de entender, ya que con las herramientas de la guerra no se puede construir la Paz. Legitimación que permite reivindicar para el Archipiélago Canario un Estatuto Internacional de Neutralidad, con una declaración formal del Archipiélago Canario como territorio neutral, según los términos del derecho internacional público, derecho que debería estar recogido en todas las leyes, Estatutos o Constituciones que le afecten.

Canarias está y va a estar sometida, directa o indirectamente, a todo tipo de maniobras de la OTAN, y a todas las tensiones que produzca el enfrentamiento de las potencias con los grupos locales por el control de las riquezas naturales. Al Archipiélago Canario se le considera una punta de lanza por su proximidad al continente africano, un portaviones gigante en el Atlántico, una base logística por la situación geoestratégica, y querrán convertir muchos puntos de su geografía en campos de entrenamiento y lanzadera para las guerras que se lleven a cabo en los diferentes lugares del mundo, convirtiendo al mismo y a su población en colaboradores directos de la violencia practicada por esta organización.

¡¡El Archipiélago Canario necesita ya Estatuto Internacional de Neutralidad!!, para que no se utilice su espacio terrestre, marítimo o aéreo para ningún tipo de uso o maniobra militar. Debiéndose definir a Canarias, como zona de exclusión militar, fuera del brazo armado y militarizado del sistema neoliberal que es la OTAN. Un Estatuto con reconocimiento internacional, que convierta al Archipiélago en plataforma de paz y no de logística de los señores de la guerra, en un espacio de encuentro entre los pueblos, donde se apoye la solidaridad y la resolución no violenta de los conflictos.”

(Ver PREGUNTA AL GOBIERNO)