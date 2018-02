Entrevista al Secretario General Adjunto del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, señor Fahd Suleiman. “La política estadounidense en la región es una política salvaje”

Ramón Pedregal Casanova*

Estábamos muy temprano en un campo de refugiados de Beirut, apenas había amanecido cuando nos condujeron a un edificio y una vez allí accedimos al lugar en el que nos encontramos con el señor Fahd Suleiman, Secretario General Adjunto del FDLP. Comentamos entre nosotros que daba la impresión de llevar ya varias horas trabajando en la mesa de su despacho. Estaba atendiendo y documentando asuntos que debían ser de un peso que sobrepasaba a los cotidianos. Aunque su rostro reflejaba la entrega a tareas de importancia, al anunciarnos y vernos entrar de inmediato nos acogió con un caluroso saludo y nos puso unas tazas y sirvió el té mientras nos ofrecía asiento. Conforme ponía sobre la mesa el azúcar y unos dulces palestinos, nos preguntaba por el viaje desde tan lejos, y nosotros retardábamos la respuesta para captar en una mirada rápida al despacho su aspecto riguroso y sencillo, vimos que lo conformaba una bandera del Frente Democrático, alguna fotografía sobre la mesa que no alcanzamos a distinguir, un cuadro de Jerusalén, un mapa de Palestina con señales de varios tipos en diferentes puntos, y respondimos aun despacio que el viaje aunque largo y lleno de incidencias nos alentaba la esperanza de llegar hasta allí donde nos había invitado a sentarnos. Quizás la atmósfera descrita y su afable recibimiento hicieron que nos fuéramos sintiendo algo reconfortados ante el señor Fahd Suleiman. El Secretario General Adjunto del FDLP resultaba más próximo de lo que nosotros mismos habíamos hablado antes de entrar, con lo que olvidamos el protocolo, o no encontramos quien nos diese razón alguna para actuar con la cortesías y el deber en el trato a ciertas personalidades. Tras ese primer momento él mismo nos pidió que preguntásemos sin requiebros, y con el vaso de té en las manos empezamos. Muchas gracias por su familiaridad y todo el éxito en la lucha por Palestina.

¿Nos puede dar su visión de lo ocurrido desde la llegada de Trump?

Señor Fahd Suleiman: Desde hace un año Trump está sentado a horcajadas en el poder en la Casa Blanca, y ha dirigido la política de manera ofensiva abriendo el camino a Israel. Busca ser referencia militar, financiera y diplomática en la presión contra Palestina, ya sea mediante la imposición de condiciones previas para negociar de igual manera que pone condiciones a la dirección oficial palestina, advirtiendo y amenazando con la continuación de los asentamientos, exigiendo a la parte palestina el abandono de sus prisioneros y sus familias.

¿No parece poco razonable?

Desde luego, puede decirse que no participa de la razón. Si nos detenemos en lo que se refiere a los compromisos con los prisioneros, sus familias y las de los mártires él declara que son una forma de apoyo al terrorismo. Por otra parte ha anunciado el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y ha declarado que va a trasladar su embajada a ella. Todo eso no entra en ningún proceso negociador, ni en virtud de lo firmado en Oslo, ni en la legitimidad internacional, pues Jerusalén es parte del territorio palestino.

¿Qué pretende?

Pretende crear las condiciones para que la parte israelí pueda tomar otras medidas como la construcción de un millón de apartamentos neocoloniales en Cisjordania, y crear otros 300.000 en Jerusalén, rompiendo así el equilibrio demográfico, y con ello dejar a los palestinos en una absoluta minoría en la capital de Palestina. Los israelíes están decididos a dividir Cisjordania en tres cantones, norte, centro y sur, y anexar Cisjordania a Israel. Esa es su “solución permanente para la cuestión palestina”.

¿Cuál es el papel de Trump en este punto?

El papel de Trump en ese ataque es el de apoyar la toma de Jerusalén y animarla, de ahí su cambio de embajada. De ahí también su negativa a entregar el dinero a Palestina, ignorar sus responsabilidades, ignorar a los más de 5 millones de refugiados palestinos y su derecho al regreso a su tierra y a su casa. Todo Trump está fuera de la resolución 194 de las Naciones Unidas, en su estrategia aplasta el Derecho del pueblo palestino y el derecho internacional.

¿Cómo responde la ONU a tanta ilegalidad?

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General se confabulan con EEUU bajo pretextos que incluyen la afirmación de que Israel ya no es una amenaza para la región, y que el terrorismo lo patrocina Irán. Con ello lo que hacen es ponerse en marcha para dar un paso semejante al que dio Anwar Sadat al visitar Jerusalén y abrir las puertas a lo que fue Camp David. Con esto quiero decir también que no sólo nos preocupa el pueblo palestino y su movimiento nacional, sino que igualmente nos preocupan los pueblos árabes y sus fuerzas políticas. La solución regional no se limita a la cuestión palestina, el problema y la solución afectan a la región árabe, a toda la región.

¿Se puede decir que EEUU sobrepasa con su política lo que venía haciendo?

La política estadounidense en la región es una política salvaje, ha roto los anteriores límites, quiere someter a Oriente Medio a la influencia israelí. De ahí que la batalla sea en toda la región, y por tanto la realidad dice a los pueblos árabes y sus fuerzas políticas que tienen el deber de levantarse contra semejante enemigo. Tenemos esa responsabilidad. El problema no se limita a Jerusalén, el problema es la suerte de todos nosotros como pueblos árabes. El proyecto regional de EEUU nos pone en peligro a todos, por si fuera poco lo que venía haciendo.

¿Cuál es la aportación del pueblo palestino a esa lucha general contra los planes del imperialismo estadounidense e Israel?

El pueblo palestino ha puesto en marcha dos vías, la primera es la Intifada, la lucha popular, que ha saltado como nunca en la defensa de Jerusalén como punto de partida. Las fuerzas enfrentadas son muy desiguales, pero el pueblo palestino está demostrando un valor enorme en su defensa, y así ha saltado a los pueblos de Oriente Medio y del mundo; y la segunda es la acción política y diplomática. Se ha realizado la convocatoria de una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores árabes, o una Cumbre de Cooperación Islámica en Estambul, se ha hecho el llamado a los 14 países del Consejo de Seguridad en favor de la legitimidad internacional sobre Jerusalén, y se ha derrotado a EEUU en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos pasos son buenos pasos, no hay que subestimar su importancia, hay que hacer hincapié en la importancia del movimiento político y diplomático en los foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional, pero también hay que decir que lo que hemos visto hasta ahora no constituye un mínimo de respuesta práctica y eficaz para detener a Trump y las decisiones israelíes, y eso aumenta la gravedad de los hechos.

8. ¿Desea añadir algo más?

Unicamente darles las gracias por su esfuerzo y su interés para hacer llegar a sus lectores información de Palestina y Oriente Medio.

Es un honor para nosotros que nos haya acogido y responda a nuestras preguntas. Muchas gracias por su atención. Transmita al pueblo palestino nuestro abrazo solidario y deseo de triunfo.

*Ramón Pedregal Casanova, es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.