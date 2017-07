¡Detengan la presión bélica de EEUU contra Corea! (en inglés)

Emitido desde el Consejo de la Paz de los EEUU (US Peace Council) el pasado 14 de julio, hemos recibido la declaración Halt the U.S. Drive to War with North Korea! (“¡Detengan la presión bélica de EEUU contra Corea!”), en la que explican el origen y desarrollo de la agresión contra la República popular de Corea y exigen el cese de las tensiones fomentadas desde los EEUU, el cese de las maniobras militares de EEUU y Corea del Sur, terminar con los despliegues adicionales de fuerzas y el desmantelamiento del sistema de misiles THAAD. EEUU debe ofrecer conversaciones de paz directas con Corea del Norte sin la exigencia previa de su desnuclearización.

“Corea -toda ella- tiene derecho a su soberanía e independencia. El recientemente elegido presidente de Corea del Sur, Moon, Jae-in, representa una ruptura con los líderes represivos y reaccionarios del pasado. Había basado su campaña electoral en una serie de ideas progresistas, tales como más independencia de los EEUU y más acercamiento al Norte. Pero ha tenido que enfrentarse al acoso de la administración de los EEUU empeñada en el aumento de las tensiones. Los EEUU no tienen ningún derecho a mantener la partición de la península de Corea y a entorpecer los pasos hacia la unidad y el progreso social que desea el pueblo de Corea, tanto del Norte como del Sur.

La guerra aún puede ser evitada, pero solo si el movimiento antiguerra obliga a los EEUU a invertir el rumbo”.

