EEUU, considerando un ataque repentino contra Corea del Norte (en inglés)

U.S. Considers First-Strike Attack on North Korea

Bruce K. Gagnon. Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, 7 de marzo de 2017.

El coordinador de la Red Global Contra las Armas y Fuerza Nuclear en el Espacio advierte sobre los planes que, filtrados por algunos medios de los EEUU, están considerando en el Pentágono para un ataque masivo y repentino contra Corea del Norte para provocar un cambio de régimen. “Estamos viviendo los más peligrosos tiempos de la historia de la humanidad. No podemos permanecer impasibles mientras Washington sigue presionando con su potencial militar para rodear a Rusia y China”