Más allá de unos símbolos

Blog “El territorio del lince”, 6 de marzo de 2017.

La revisión de la historia es a nivel mundial, no es de ahora. El principal elemento ha sido la II Guerra Mundial y el ocultar y/o tergiversar la victoria soviética sobre los nazis, pero en todos los países se está asistiendo a algo parecido a lo de EEUU. El fascismo avanza si no se le combate. Y como no se le combate, por eso avanza.